Массовый мор рыбы в реке Дитва: Жара совпала со сбоем на очистных сооружениях Лидского ЖКХ

Ситуация находится на контроле не только на районном, но и областном уровне. В тот же день, когда было зафиксировано ЧП, специалисты различных природоохранных служб, межрайонной лаборатории аналитического контроля отобрали пробы воды и почвы в Дитве на ряд показателей, взяли на анализ мертвую рыбу.





– Во вторник, 11 июня, местные жители сообщили, что вода в реке Дитва поменяла цвет, стала серой и мутной, появился зловонный запах. Также была замечена мертвая рыба, – дала комментарий главный специалист отдела контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и природных ресурсов Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Анна Яцевич. – Сразу же началась проверка по данному факту. Первым был готов анализ на содержание кислорода в воде: он был на уровне 0,2 милиграмма на дециметр кубический при минимально необходимом для жизни флоры и фауны не менее 4 мг/дм³. Поэтому с одной стороны мы можем вести речь о природном явлении, которое было вызвано аномальной жарой, высокими температурами. Когда содержание кислорода в воде резко уменьшается, это может повлечь за собой негативные процессы в реке, заморные явления, каковы и были обнаружены вечером 11 июня в Дитве. Но с другой стороны нельзя исключать и техногенный фактор. По этой причине на выпуске с очистных сооружений Лидского ГУП ЖКХ также были отобраны пробы. Результаты следующие: в период наступления аномально высоких температур в работе очистных сооружений Лидского ГУП ЖКХ наступил сбой. Предположительно имело место гибель активного ила и частичный вынос его со сточными водами в реку. Это привело к превышению допустимых концентраций взвешенных веществ в 5 раз, ХПК (химическое потребление кислорода) – в 1,5 раза, фосфор общий – приблизительно в 2 раза и азот общий приблизительно в 1,5 раза. Это может свидетельствовать о негативных процессах в реке, вызванных высокими температурами.





Однако специалист подчеркнула, что устанавливать прямую связь между превышениями допустимых концентраций в сточных водах Лидского ГУП ЖКХ и загрязнением акватории Дитвы, гибелью рыбы сейчас рано. Расследование по данному делу еще не завершено.









– Выяснить причину не так быстро, ведется разбирательство. На выполнение и изучение анализов, оформление протоколов требуется время. К тому же сферы ответственности распределены между разными контролирующими органами, – сказала Анна Станиславовна. – Однако несмотря на то, что всем нам приходится жить в изменяющихся климатических условиях, что влечет серьезные последствия для окружающей среды, виновные должностные лица в произошедшем на Дитве ЧП обязательно будут привлечены к ответственности.





Пока различные инстанции пытаются разобраться в произошедшем, местные жители переживают за губительные для экологии последствия. Однако отмечают, что после доджей и с понижением температуры подобной ситуации на Дитве больше не отмечалось, следов произошедшей 11 июня катастрофы тоже стало меньше, вода чище. Река естественным образом приходит в себя. Тем не менее, ситуация держатся на контроле. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, в частности, продолжает расследовать факт гибели рыбы, подсчет ущерба, нанесенного окружающей среде.





Результаты всех лабораторных проверок станут известны со дня на день. Специалисты просят дождаться официальных данных, а не делать преждевременные выводы. «Лідская газета» продолжает следить за ситуацией.