Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла Намбию в олимпийской квалификации

Источник материала: Интерфакс

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве в отборочном турнире к летнимОлимпийским играм в Токио победила Намбию со счетом 7:0.

Голы забили: Крестина Попкова (4 мяча), а также Елена Сажина, Анастасия Сыроежко, Юлия Михейчик.

Следующую игру сборная проведет 21 июня против Испании, а завершит предварительный этап 22 июня встречей с Канадой.