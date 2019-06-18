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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла Намбию в олимпийской квалификации

19.06.2019 18:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве в отборочном турнире к летнимОлимпийским играм в Токио победила Намбию со счетом 7:0.

Голы забили: Крестина Попкова (4 мяча), а также Елена Сажина, Анастасия Сыроежко, Юлия Михейчик.

Следующую игру сборная проведет 21 июня против Испании, а завершит предварительный этап 22 июня встречей с Канадой.

 
 
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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве в отборочном турнире к летнимОлимпийским играм в Токио победила Намбию со счетом 7:0. Голы забили: Крестина Попкова (4...
 
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