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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла Намбию в олимпийской квалификации
Источник материала: Интерфакс
Женская сборная Беларуси по хоккею на траве в отборочном турнире к летнимОлимпийским играм в Токио победила Намбию со счетом 7:0.
Голы забили: Крестина Попкова (4 мяча), а также Елена Сажина, Анастасия Сыроежко, Юлия Михейчик.
Следующую игру сборная проведет 21 июня против Испании, а завершит предварительный этап 22 июня встречей с Канадой.
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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве в отборочном турнире к летнимОлимпийским играм в Токио победила Намбию со счетом 7:0. Голы забили: Крестина Попкова (4...
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