За участие в «Чернобыльском шляхе» оштрафовали священника Белорусской автокефальной православной церкви









сайт ПЦ «Вясна». Такое решение принял 19 июня суд Первомайского района столицы, сообщаетПЦ «Вясна».





Своей вины Виктор Ковальков не признал и намерен обжаловать решение районного суда в Минском городском суде.





Ранее, именно в рамках этого административного дела в начале июня священника задерживали сотрудники Первомайского РУВД для проведения судебно-психиатрической экспертизы.





За участие в несанкционированном нынешнем «Чернобыльском шляхе» власти наказали более 10 человек. Общая сумма штрафов составила более 4 тысяч рублей.









Между милиционерами и организаторами «Чернобыльского шляха» разгорается скандал





Милиционеры подали в суд на организаторов акции с требованием принудительного взыскания оплаты, поскольку сейчас инициаторы мероприятия должны оплачивать услуги сотрудников милиции за то, что последние охраняют порядок. Организаторы шествия отказались платить МВД и также обратились в суд на сотрудников милиции с претензией, поскольку во время акции силовики не выполняли свои обязанности, поскольку несколько участников были задержаны людьми в штатском.