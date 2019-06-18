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За участие в «Чернобыльском шляхе» оштрафовали священника Белорусской автокефальной православной церкви
Источник материала: Партизан
Священник Белорусского автокефальной православной церкви отец Викентий (Виктор Ковальков) наказан штрафом в размере 15 базовых величин (382,5 рубля) за участие в «Чернобыльском шляхе».
Такое решение принял 19 июня суд Первомайского района столицы, сообщает
Своей вины Виктор Ковальков не признал и намерен обжаловать решение районного суда в Минском городском суде.
Ранее, именно в рамках этого административного дела в начале июня священника задерживали сотрудники Первомайского РУВД для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
За участие в несанкционированном нынешнем «Чернобыльском шляхе» власти наказали более 10 человек. Общая сумма штрафов составила более 4 тысяч рублей.
Между милиционерами и организаторами «Чернобыльского шляха» разгорается скандал
Милиционеры подали в суд на организаторов акции с требованием принудительного взыскания оплаты, поскольку сейчас инициаторы мероприятия должны оплачивать услуги сотрудников милиции за то, что последние охраняют порядок. Организаторы шествия отказались платить МВД и также обратились в суд на сотрудников милиции с претензией, поскольку во время акции силовики не выполняли свои обязанности, поскольку несколько участников были задержаны людьми в штатском.
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За участие в «Чернобыльском шляхе» оштрафовали священника Белорусской автокефальной православной церкви
Священник Белорусского автокефальной православной церкви отец Викентий (Виктор Ковальков) наказан штрафом в размере 15 базовых величин (382,5 рубля) за участие в...
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