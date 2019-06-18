Спортивное лето в Московском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Региональные соревнования по подвижным и спортивным играм в рамках акции «Забота» проводятся в учреждениях образования Московского района г. Бреста в летний период.





Каждый месяц на лучших спортивных площадках школ соревнуются мальчики и девочки по игровым видам спорта: «Пионербол», подвижная игра «Два капитана», «Спортландия», соревнования по «Дартсу», «Шашкам», «Стриболу», «Лапте».





18-19 июня на базе СШ №№ 1,7,10,35, лицей №1 проводились региональные соревнования по «Пионерболу».