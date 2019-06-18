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Спортивное лето в Московском районе

19.06.2019 21:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Региональные соревнования по подвижным и спортивным играм в рамках акции «Забота» проводятся в учреждениях образования Московского района г. Бреста в летний период.

Спортивное лето в Московском районе

Каждый месяц на лучших спортивных площадках школ соревнуются мальчики и девочки по игровым видам спорта: «Пионербол», подвижная игра «Два капитана», «Спортландия», соревнования по «Дартсу», «Шашкам», «Стриболу», «Лапте».

Спортивное лето в Московском районе

18-19 июня на базе СШ №№ 1,7,10,35, лицей №1 проводились региональные соревнования по «Пионерболу».

 
Теги: Брест
 
 
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  Региональные соревнования по подвижным и спортивным играм в рамках акции «Забота» проводятся в учреждениях образования Московского района г. Бреста в летний...
 
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