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Фестиваль Печатной Графики – 2019 состоится в Бресте
20.06.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
20 июня 2019 г. (четверг) в 16:00 в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра (ул. Советская, 54, Брест) состоится открытие двух выставок в рамках Фестиваля Печатной Графики – 2019. Будут подведены итоги Ӏ Международного конкурса детского экслибриса для детей и юношества «EXLIBRIS BREST 2019» и пройдёт открытие выставки призовых работ. Кроме того, гости смогут познакомиться с достижениями брестских графиков, также представленных в выставочном зале, в рамках уже традиционной ежегодной выставки «У пошуках вытокаў».
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