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Фестиваль Печатной Графики – 2019 состоится в Бресте

20.06.2019 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 июня 2019 г. (четверг) в 16:00 в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра (ул. Советская, 54, Брест) состоится открытие двух выставок в рамках Фестиваля Печатной Графики – 2019. Будут подведены итоги Ӏ Международного конкурса детского экслибриса для детей и юношества «EXLIBRIS BREST 2019» и пройдёт открытие выставки призовых работ. Кроме того, гости смогут познакомиться с достижениями брестских графиков, также представленных в выставочном зале, в рамках уже традиционной ежегодной выставки «У пошуках вытокаў». 

Фестиваль Печатной Графики – 2019 состоится в Бресте


Конкурс и выставка проходят в рамках Фестиваля печатной графики – 2019, приуроченного к 1000-летию города Бреста. Основной целью конкурса является выявление и поддержка творческих способностей детей и молодежи в области печатной графики, а также популяризация чтения, книгопечатания и книгоиздания, развития книжной культуры. В этом году в конкурсе приняли участие дети из Беларуси, Польши и Украины. 

Главный организатор мероприятий – ГУДО «Детская школа изобразительных искусств им. А.А. Алонцева г.Бреста» и Эстампная мастерская «Брест-Художка-Print». Партнёром конкурса является Генеральное консульство Республики Польша в Бресте. 

Фестиваль Печатной Графики – 2019 состоится в Бресте


В рамках Фестиваля в Бресте пройдёт 6 выставок графики, на которых жители и гости города смогут познакомиться с работами мастеров из Беларуси, Эстонии, Украины и Греции. Фестиваль проходит под патронатом Отдела культуры Брестского городского исполнительного комитета.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  20 июня 2019 г. (четверг) в 16:00 в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра (ул. Советская, 54, Брест) состоится открытие двух выставок в...
 
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