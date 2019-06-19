Фестиваль Печатной Графики – 2019 состоится в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

20 июня 2019 г. (четверг) в 16:00 в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра (ул. Советская, 54, Брест) состоится открытие двух выставок в рамках Фестиваля Печатной Графики – 2019. Будут подведены итоги Ӏ Международного конкурса детского экслибриса для детей и юношества «EXLIBRIS BREST 2019» и пройдёт открытие выставки призовых работ. Кроме того, гости смогут познакомиться с достижениями брестских графиков, также представленных в выставочном зале, в рамках уже традиционной ежегодной выставки «У пошуках вытокаў».







Конкурс и выставка проходят в рамках Фестиваля печатной графики – 2019, приуроченного к 1000-летию города Бреста. Основной целью конкурса является выявление и поддержка творческих способностей детей и молодежи в области печатной графики, а также популяризация чтения, книгопечатания и книгоиздания, развития книжной культуры. В этом году в конкурсе приняли участие дети из Беларуси, Польши и Украины.



Главный организатор мероприятий – ГУДО «Детская школа изобразительных искусств им. А.А. Алонцева г.Бреста» и Эстампная мастерская «Брест-Художка-Print». Партнёром конкурса является Генеральное консульство Республики Польша в Бресте.