В Беларуси шахтеры обнаружили окаменелые останки ракоскорпиона

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси шахтеры нашли окаменелые останки ракоскорпиона (морского скорпиона) – одного из древнейших обитателей Земли, жившего примерно 350 млн лет назад, пишет газета «Калийщик Солигорска».

Отмечается, что отпечаток ракоскорпиона в породе времен палеозойской эры обнаружили на Краснослободском руднике, входящем в производственное объединение «Беларуськалий». Он расположен в городе Солигорск (Минская область).

Главный геолог «Беларуськалия» Александр Клобук отметил, что миллионы лет назад происходил снос осадочного обломочного материала, и так вышло, что ракоскорпион попал в эти осадочные отложения.

«Его «упаковало» со всех сторон, поэтому кислород и другие газообразные соединения не имели к нему доступа», – подчеркнул специалист. Именно благодаря этому он и сохранился.

Добавим, что ракоскорпионов в недрах земли Солигорска находили и раньше – в 2008-м и 2012 годах. Они стали экспонатами музея Трудовой Славы ОАО «Беларуськалий». Причем длина найденного в 2012 году хищника стала рекордной – 34 сантиметра.