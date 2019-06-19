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В Беларуси шахтеры обнаружили окаменелые останки ракоскорпиона

20.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси шахтеры нашли окаменелые останки ракоскорпиона (морского скорпиона) – одного из древнейших обитателей Земли, жившего примерно 350 млн лет назад, пишет газета «Калийщик Солигорска».

Отмечается, что отпечаток ракоскорпиона в породе времен палеозойской эры обнаружили на Краснослободском руднике, входящем в производственное объединение «Беларуськалий». Он расположен в городе Солигорск (Минская область).

Главный геолог «Беларуськалия» Александр Клобук отметил, что миллионы лет назад происходил снос осадочного обломочного материала, и так вышло, что ракоскорпион попал в эти осадочные отложения.

«Его «упаковало» со всех сторон, поэтому кислород и другие газообразные соединения не имели к нему доступа», – подчеркнул специалист. Именно благодаря этому он и сохранился.

Добавим, что ракоскорпионов в недрах земли Солигорска находили и раньше – в 2008-м и 2012 годах. Они стали экспонатами музея Трудовой Славы ОАО «Беларуськалий». Причем длина найденного в 2012 году хищника стала рекордной – 34 сантиметра.

Ракоскорпионы – одни из самых грозных хищников палеозойских морей. Возраст найденных членистоногих составляет около 350 – 360 млн лет. Ракоскорпионы перестали существовать в конце палеозоя.



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Ракоскорпионы – одни из самых грозных хищников палеозойских морей. Возраст найденных членистоногих составляет около 350 – 360 млн лет.
 
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