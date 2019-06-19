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В Беларусь по безвизу прибыло почти 244 тысячи иностранцев из 71 страны
Источник материала: Партизан
С момента продления безвизового режима до 30 дней в Беларусь через Национальный аэропорт Минск прибыло 243,9 тысячи иностранцев из 71 страны. Лидеры по посещению — гости из Германии.
— Увеличение срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси до 30 суток способствовало тому, что наша страна стала более узнаваема за рубежом. Туристы с удовольствием едут сюда, —
Также в первую десятку стран, откуда чаще всего прибывают в Беларусь туристы через Нацаэропорт, вошли США, Великобритания, Франция, Латвия, Нидерланды, Швеция и Литва.
Согласно данным Белстата, в 2018 году Беларусь посетили почти 366 тысяч организованных туристов. В первую очередь, это граждане России, Литвы, Польши, Латвии, Украины, Германии, Китая, Испании, Эстонии.
— Все чаще иностранные граждане, которые ценят сервис и комфорт, выбирают нашу страну. И, что самое главное, возвращаются сюда. Беларусь уже давно в рейтинге наиболее престижных мест для культурного отдыха, — отметила Марина Масташова. — Так, в 2018-м мы в очередной раз победили в номинации «Агротуризм» рейтинга National Geographic Traveler Awards. Также Беларусь вошла в восьмерку лучших стран для путешествий в 2019 году по версии международного издательства Lonely Planet. А еще Минск возглавил топ-10 городов, рекомендованных Британской газетой The Independent для посещения в текущем году.
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С момента продления безвизового режима до 30 дней в Беларусь через Национальный аэропорт Минск прибыло 243,9 тысячи иностранцев из 71 страны. Лидеры по посещению —...
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