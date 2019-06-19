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В Беларусь по безвизу прибыло почти 244 тысячи иностранцев из 71 страны

20.06.2019 11:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С момента продления безвизового режима до 30 дней в Беларусь через Национальный аэропорт Минск прибыло 243,9 тысячи иностранцев из 71 страны. Лидеры по посещению — гости из Германии.

— Увеличение срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси до 30 суток способствовало тому, что наша страна стала более узнаваема за рубежом. Туристы с удовольствием едут сюда, — рассказала корреспонденту МЛЫН.BY Марина Масташова, консультант отдела планирования и организации туристской деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. — Сотни объектов историко-культурного наследия, уникальные достопримечательности, многие из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, санатории и агроусадьбы, музеи, культурные и спортивные праздники — нам есть что предложить и чем удивить даже самого разбалованного туриста. Активнее всего в Беларусь едут немцы — более 40 тысяч человек посетили нашу страну по безвизу. На втором месте итальянцы — 22 042 туриста уже открыли для себя белорусский край. На третьем — поляки, их побывало 21 833.

Также в первую десятку стран, откуда чаще всего прибывают в Беларусь туристы через Нацаэропорт, вошли США, Великобритания, Франция, Латвия, Нидерланды, Швеция и Литва.

Согласно данным Белстата, в 2018 году Беларусь посетили почти 366 тысяч организованных туристов. В первую очередь, это граждане России, Литвы, Польши, Латвии, Украины, Германии, Китая, Испании, Эстонии.

— Все чаще иностранные граждане, которые ценят сервис и комфорт, выбирают нашу страну. И, что самое главное, возвращаются сюда. Беларусь уже давно в рейтинге наиболее престижных мест для культурного отдыха, — отметила Марина Масташова. — Так, в 2018-м мы в очередной раз победили в номинации «Агротуризм» рейтинга National Geographic Traveler Awards. Также Беларусь вошла в восьмерку лучших стран для путешествий в 2019 году по версии международного издательства Lonely Planet. А еще Минск возглавил топ-10 городов, рекомендованных Британской газетой The Independent для посещения в текущем году.


 
Теги: Минск
 
 
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С момента продления безвизового режима до 30 дней в Беларусь через Национальный аэропорт Минск прибыло 243,9 тысячи иностранцев из 71 страны. Лидеры по посещению —...
 
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