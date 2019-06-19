НАЛОГОВАЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Источник материала: Новости Дзержинска

На особом контроле у налоговых органов находятся физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки содержаться в статье 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

Более подробная информация о постановке на учет индивидуального предпринимателя размещена на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь http://www.nalog.gov.by/ru/postanovka_na_uchet/.

Основной задачей, стоящей перед налоговыми органами Республики Беларусь при осуществлении контроля, является выявление и предупреждение в пределах компетенции нарушений законодательства. В связи с этим налоговыми органами республики на регулярной основе проводится мониторинг открытых источников данных, размещенных в СМИ, сети Интернет, на предмет выявления и предупреждения возможных нарушений законодательства, в том числе пресечения незарегистрированной предпринимательской деятельности физических лиц.

За 2018 год инспекцией МНС по Дзержинскому району выявлено 98 случаев осуществления физическими лицами незарегистрированной предпринимательской деятельности, по результатам которых доначислено единого налога на сумму 7,4 тыс. рублей, обращено в доход государства товарно-материальных ценностей на сумму 41,7 тыс. рублей, наложено административных штрафов - 1,4 тыс. рублей. Наибольшее количество фактов осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации установлено в сфере розничной торговли (в том числе с использованием сети Интернет) и перевозки пассажиров (деятельность такси).

В отношении физических лиц, осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность, в соответствии с законодательством предусмотрены следующие меры ответственности:

при выявлении впервые осуществления видов деятельности, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь, выносится предупреждение об ответственности за занятие незарегистрированной предпринимательской деятельностью с исчислением единого налога;

при повторном выявлении фактов осуществления незарегистрированной предпринимательской деятельности и направленности ее на систематическое получение дохода применяются меры административной ответственности в соответствии с частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, что влечет наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации. Кроме того, физическому лицу предъявляется единый налог с применением коэффициента 5.

За осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в крупном либо особо крупном размере установлена уголовная ответственность в соответствии со статьей 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь.



