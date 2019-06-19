Неприкасаемых у нас нет

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Сегодня мы продолжаем традиционный разговор жителей района с председателем райисполкома Сергеем Гвоздем, посредством его ответов на вопросы, поступившие от читателей «Калінкавіцкіх навін» на странички «ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙИСПОЛКОМА МОЖНО ЗДЕСЬ” и «Вопрос-ответ» сайта районной газеты.

— Итак, Сергей Александрович, калинковичанин Вiктар интересуется: «Вам не надоело, что «Коммунальник» не выполняет Ваши поручения. Был приказ отсыпать песком и сделать городской пляж, отсыпку сделать 200 м, если не ошибаюсь.

Коммунальник просто разгреб песок, который был на берегу, оставил корчи от деревьев и все. А где пляж с речным песком двухсотметровый?

Он также спрашивает: «Поставили городок в парке для детей, спасибо, конечно. Но кто следит за его состоянием? Давно писали, что дети ударяют головы о торчащие болты, до сих пор никто никаких колпачков не сделал. На одной площадке в виде корабля есть мостик и там уже досочки нет месяц. И ВСЕМ ПОБОКУ! Один мальчик маленький упал в эту дырку и разбил губу! До каких пор это будет продолжаться? Ждёте следующих ЧП, как с открытым люком? Что у нас «Коммунальник» неприкасаемым стал?»

— Если Віктар внимательно следит за публикациями в «Калінкавіцкіх навінах», то он может сделать вывод, что вопросов у меня к «Коммунальнику» более чем достаточно, и на орехи они получают от меня, пожалуй, как ни одна другая служба в районе.

Что же касается приведения в порядок территории пляжной зоны в городском парке культуры и отдыха около озера, которая занимает 200 метров, то сегодня она приведена коммунальщиками, конечно же, не в идеальное, как хотелось бы, но в более-менее надлежащее состояние. Здесь насыпан речной песок до самой воды, выкорчеваны пни, убраны ветки, установлены мешки «биг-баг» для сбора мусора, окрашены пляжные металлические кабинки-раздевалки, установлены три скамейки с козырьками.

Что касается детского городка, то должностные лица, отвечающие за его устранены.

— Несколько человек задалось вопросом: «Правда ли, что на ремонт суда будет затрачено более 1,8 миллиона $?» И деньги эти, вроде, как из районного бюджета?

— Ремонт здания суда Калинковичского района действительно планируется. Заказчиком ремонта с элементами реконструкции здания выступает Гомельский областной суд. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета, общая его стоимость составляет 3 444 000 рублей Нацбанка Беларуси.

Основную долю в сумме выделенных средств составляет оборудование суда современными средствами электронной связи, видеоконференцсвязи, компьютерами.

Здание суда и прилегающая к нему территория будет оборудована системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией.

Все залы судебных заседаний будут оборудованы системами видеозаписи судебных процессов.

— Сергей Александрович, Вiктар спрашивает: «Кто перегородил дорогу в гаражи возле канавы по ул.Пилипца блоками? Говорят, что жилец последнего коттеджа на этой улице. Самоуправство!

А как ПМС канаву обкашивать будет, как зимой трактор, который чистит снег, проедет»?

Ему вторит Nikla Sanko: «А, ведь тема хорошая. «Коммунальник» закрыл глаза на эту проблему. Давят тротуар… ГАИ поставила знаки на въездах. И все. Мы свою работу сделали. Плевать.

ПМС видят, что гаражные корчи ищут дорогу поближе и выдавливают берег в речку. Им все равно. Какие еще обкосы берегов возле гаражей? В центре города канава не чищена.

У меня предложение. Давайте членов гаражных кооперативов города заставим навести порядок на своей земле. Скинуться по копеечке, обнести себя забором, с нормальными въездами-выездами в одном месте, пожарными воротами, пожарными щитами по правилам. После этого они начнут делать нормальные дороги по своей территории, а мы будем видеть порядок вокруг гаражей. Сейчас не понятно, где земля кооператива, а где города. И был коммент по поводу детей, идущих, из гимназии домой, по тротуару мимо гаражей. Там стена напрашивается. Для спокойствия родителей и учителей.

Сделать гаражные кооперативы как в Минске. С пропусками, охранниками и камерами наблюдения. Для бюджета города это ничего не стоит. Просто будет порядок и минимум три новых рабочих места для охраны на один кооператив…»

— Как сообщило руководство ГАИ, с владельцем дома, который раньше произвел загромождение дороги, произведена разъяснительная беседа. Нынче дорога освобождена для проезда.

Предложение Nikla Sanko просто идеальное. Вот только, что касается его умозаключения по поводу того, что «для бюджета города это ничего не стоит» — это дилетантство. Постройте всего 10 метров кирпичного забора вокруг своего двора, и посмотрите, во что это выльется.

А в принципе, порядок в гаражных кооперативах необходимо наводить. Будем этим заниматься. И обязательно с участием членов коперативов.

— Тот же Nikla Sanko «давно хотел задать вопрос» Вам, как он пишет, но «как-то не решался – слишком щекотливая тема. На одном новостном портале недавно появилась статья «Власть взялась за неузаконенные церкви…»

Коротко поясню: в стране некоторые культовые сооружения не имеют документов о регистрации БТИ. И работают. Хотя по закону без документов работать нельзя. Хотелось бы узнать, есть ли у нас в районе такие сооружения?»

— Не могу ответить однозначно. Но уверен, что Калинковичский район в этом плане ничуть не хуже других районов Беларуси.

— Сергей Александрович, наш читатель Юрась вносит свое предложение по наведению порядка на земле и благоустройству территорий: «Предлагаю принять новый закон. Ямка на дороге — штраф, криво положили дорожку — штраф, плохо убрана улица, подъезд — штраф, снег не убран — штраф. Не предписание, не указание на планерках в исполкоме, а сразу штраф! Сразу!

Людей штрафуют направо и налево, а тут предписание, сроки какие — то. Не выполнили работу свою (организации, руководители и т.д.) так отвечайте по закону. А то с простого народа дерете деньги, а остальные что, неприкасаемые»?

— Неприкасаемых у нас нет! Вот только давайте вдумаемся в предложение уважаемого Юрася. Он предлагает: «Ямка на дороге — штраф, криво положили дорожку — штраф, плохо убрана улица, подъезд — штраф, снег не убран – штраф». И штрафовать, в первую очередь руководителей организаций, которые допустили брак, я так, полагаю. Так мы с руководителей и так спрашиваем дай Бог. А ведь по логике штрафовать нужно конкретных исполнителей за их брак. Как быть с этим?

Мне, кажется, что многие наши беды от того, что соринку в чужом глазу мы видим издалека, а вот бревна в собственном — не замечаем.

Если бы рабочие качественно ремонтировали дорогу, а специалисты правильно организовывали и контролировали, то и упреков в адрес руководства предприятия со стороны водителей и пешеходов не было бы. То же касается коммунальщиков и иных служб.

— А вот Poseidon поднимает в очередной раз вопрос, на который руководство коммунальной службы района уже неоднократно давало через «Калінкавіцкія навіны» ответ. Он пишет: «Вопрос очень простой и поднимался неоднократно, но всё же. На каком основании «Коммунальник» отключает горячую воду в микрорайоне «Милиоративный»? Все мы платим за подогрев, как положено, вовремя, однако в 23.00 воды уже нет. И это летом, в жару, когда только все приходят с улицы. Разве так можно, это просто издевательство на самом деле. Мало того, что она течёт холодная, так она ещё и грязно-рыжего цвета, без напора. Неужели нет контроля за так называемыми поливальщиками в огородах, те, что бесконтрольно расходуют воду? Видимо нет. Верните горячую воду, мы за неё платим. Спасибо».

— Коммунальщики в данном вопросе не своевольничают. В своей работе они руководствуются приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10.02.2012 г. № 19 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке выполнения системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области жилищно-коммунального хозяйства». Пункт 8 социального стандарта № 9 «График подачи горячей воды», утвержденного вышеназванным приказом, гласит: «Норматив обслуживания горячей водой — ежедневно (в исключительных случаях — по графикам, утвержденным местными исполнительными и распорядительными органами, но не менее 2 дней в неделю)».

Согласно данному приказу, горячая вода жителям города Калинковичи подается согласно графику, утвержденному районным исполнительным комитетом, ежедневно с 06.00 до 23.00. В связи с отсутствием разбора горячей воды в ночное время производятся ежесуточные отключения ее подачи в целях экономии топливно-энергетических ресурсов. После ввода в строй мини-ТЭЦ все еще для 50% потребителей подогрев воды осуществляется теплоисточниками, работающими на природном газу, – импортируемом и дорогостоящем топливе. Поэтому экономия дорогостоящего топлива – задача для всей республики архиважная.

Если осуществлять круглосуточную подачу горячей воды, потребуется поддержание в циркуляционном контуре от теплоисточника до потребителя постоянной температуры 50°С в соответствии с пунктом 4 социального стандарта № 5 «Норматив температуры горячей воды». А это повлечет за собой дополнительные затраты, как на топливо, так и на электроэнергию. Кроме того, поддержание температуры горячей воды без разбора потребителями в ночное время приведет к неоправданным потерям тепловой энергии в системе горячего водоснабжения. К сожалению, мы не можем позволить себе такую роскошь. С учетом реализуемой государственной политики по снижению затрат за счет экономии топливно-энергетических ресурсов, мы обязаны жить по средствам.

— Жительница Больших Автюков Валентина интересуется, будет ли в этом году в районе Всебелорусский фестиваль народного юмора?

— Да, этот праздник запланирован на август-сентябрь. Сейчас ведется подготовка.

— Пенсионерка Ирина Афанасьевна спрашивает: «Нельзя ли по улицам Советской, Мира и 50 лет Октября установить по несколько скамеек, чтобы пожилые люди, передвигаясь по городу, могли присесть и отдохнуть?» По ее мнению, красивые скамьи также украсили бы дизайн городских улиц.

— Уже принято решение силами нашего завода ЖБИ и «Коммунальника» изготовить 100 скамеек для установки на территории города, в том числе и по улицам. Еще 20 скамеек будет установлено в городском парке культуры и отдыха. Также будут отремонтированы имеющиеся скамейки.

Интервью подготовил Иван ГАРИСТ.