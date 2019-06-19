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Путин о Союзном государстве: Это не единое государство, это не одно и то же
20.06.2019 19:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 20 июня снова прокомментировал тему Союзного государства РФ и Беларуси — прорабатываемых сейчас вопросов интеграции.
Фото: пресс-служба Кремля
«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов вплоть до создания союзного парламента, введения единой валюты и т.д. Что-то не было сделано со стороны РФ, что-то — со стороны Беларуси», — отметил Путин.
«Мы сейчас договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано, а во что нужно внести соответствующие коррективы», — сказал президент.
Он напомнил, что сейчас этим занимаются экспертные группы на уровне премьеров и вице-премьеров.
«Сделано немало, в том числе в социальной сфере, с точки зрения перемещения товаров и услуг, людей. Сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Можем и должны сделать гораздо больше», — заключил Путин.
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии 20 июня снова прокомментировал тему Союзного государства РФ и Беларуси — прорабатываемых сейчас вопросов...
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