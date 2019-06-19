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Путин о Союзном государстве: Это не единое государство, это не одно и то же

20.06.2019 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 20 июня снова прокомментировал тему Союзного государства РФ и Беларуси — прорабатываемых сейчас вопросов интеграции.

Путин о Союзном государстве: Это не единое государство, это не одно и то же

Фото: пресс-служба Кремля

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого союзного государства. Это не единое государство, это не одно и то же. Но там, правда, много элементов вплоть до создания союзного парламента, введения единой валюты и т.д. Что-то не было сделано со стороны РФ, что-то — со стороны Беларуси», — отметил Путин.

«Мы сейчас договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано, а во что нужно внести соответствующие коррективы», — сказал президент.

Он напомнил, что сейчас этим занимаются экспертные группы на уровне премьеров и вице-премьеров.

«Сделано немало, в том числе в социальной сфере, с точки зрения перемещения товаров и услуг, людей. Сделано немало, но, на мой взгляд, явно недостаточно. Можем и должны сделать гораздо больше», — заключил Путин.

Президент РФ в начале месяца заявлял, что сегодня нет оснований для государственного объединения России и Беларуси.

Напомним, в марте этого года Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Кремле сообщило, что некоторые представители правящей элиты России оказывают давление на Владимира Путина, чтобы он оставался президентом как можно дольше. Один из рассматриваемых вариантов предполагает «принуждение Беларуси к объединению с Россией для создания нового государства», чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения и стать президентом уже новой страны.

Тогда же информацию прокомментировал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он заявил, что на двусторонних встречах «эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые появляются в различных СМИ». Макей напомнил заявление белорусского президента о том, что страна суверенитетом не торгует.

Ожидается, что к 21 июня должна быть готова «дорожная карта» по развитию интеграции, после чего к переговорам подключатся президенты.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Президент России Владимир Путин во время прямой линии 20 июня снова прокомментировал тему Союзного государства РФ и Беларуси — прорабатываемых сейчас вопросов...
 
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