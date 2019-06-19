Информация о вспышке кори в Слуцке официально не подтвердилась

Источник материала: Слуцк Город





«В городе вспышка кори!», — с такими словами к нам обратилась читательница, не пожелавшая себя назвать. SlultskGorod узнавал, насколько эта информация правдива.

Заведующий инфекционным отделением Слуцкой центральной районной больницы Николай Луцевич опроверг данную информацию. В санстанции также заверили, что ни о какой вспышке кори речи не идёт, однако оперативно получить развёрнутый комментарий в «Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии» пока не удалось.

Тем временем, на дверях поликлиники Слуцкой ЦРБ появилось объявление: при появлении сыпи и повышении температуры, обращайтесь к врачу-инфекционисту.

Так почему все боятся кори и насколько это страшное заболевание?

Корь - одно из самых заразных заболеваний в мире. Заражается практически 100% людей, контактировавших с больным. Заболевание передаётся воздушно-капельным путём при кашле, чихании и близком, но даже коротком контакте с инфицированным человеком.

Корь особенно опасна для детей, потому как может привести к летальному исходу. Вирус проникает в организм через слизистые рта, носа и глаз. Если в доме живёт человек, больной корью, вирус может проникнуть на любой этаж через вентиляцию.

Симптомы кори

Инкубационный период заболевания составляет от 8 до 13 дней. В первую очередь корь поражает иммунные клетки. Активно размножаясь, вирус начинает проникать в региональные лимфоузлы и кровь. При кори температура поднимается выше 39 градусов, появляется сильная интоксикация, боль в горле, кашель, воспаление глаз и характерная сыпь на коже и слизистых.

Болеют не только дети

Чаще всего корью болеют дети в возрасте до 10 лет. У взрослых заболевание регистрируется реже, однако переносится оно намного тяжелее, и часто с осложнениями. Переболеть корью можно только 1 раз в жизни, после чего в организме вырабатывается стойкий иммунитет.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от этого заболевания, врачи советуют делать прививки. Однако и вакцина не является гарантированной защитой от кори.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by