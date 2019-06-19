ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Информация о вспышке кори в Слуцке официально не подтвердилась

20.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Информация о вспышке кори в Слуцке официально не подтвердилась

«В городе вспышка кори!», — с такими словами к нам обратилась читательница, не пожелавшая себя назвать. SlultskGorod узнавал, насколько эта информация правдива.

Заведующий инфекционным отделением Слуцкой центральной районной больницы Николай Луцевич опроверг данную информацию. В санстанции также заверили, что ни о какой вспышке кори речи не идёт, однако оперативно получить развёрнутый комментарий в «Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии» пока не удалось.

Тем временем, на дверях поликлиники Слуцкой ЦРБ появилось объявление: при появлении сыпи и повышении температуры, обращайтесь к врачу-инфекционисту.

Так почему все боятся кори и насколько это страшное заболевание?

Корь - одно из самых заразных заболеваний в мире. Заражается практически 100% людей, контактировавших с больным. Заболевание передаётся воздушно-капельным путём при кашле, чихании и близком, но даже коротком контакте с  инфицированным человеком.

Корь особенно опасна для детей, потому как может привести к летальному исходу. Вирус проникает в организм через слизистые рта, носа и глаз. Если в доме живёт человек, больной корью, вирус может проникнуть на любой этаж через вентиляцию.

Симптомы кори

Инкубационный период заболевания составляет от 8 до 13 дней. В первую очередь корь поражает иммунные клетки. Активно размножаясь, вирус начинает проникать в региональные лимфоузлы и кровь. При кори температура поднимается выше 39 градусов, появляется сильная интоксикация, боль в горле, кашель, воспаление глаз и характерная сыпь на коже и слизистых.

Болеют не только дети

Чаще всего корью болеют дети в возрасте до 10 лет. У взрослых заболевание регистрируется реже, однако переносится оно намного тяжелее, и часто с осложнениями. Переболеть корью можно только 1 раз в жизни, после чего в организме вырабатывается стойкий иммунитет.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от этого заболевания, врачи советуют делать прививки. Однако и вакцина не является гарантированной защитой от кори.


Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В городе вспышка кори!», - с такими словами к нам обратилась читательница, не пожелавшая себя назвать. SlultskGorod узнавал, насколько эта информация правдива.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин о Союзном государстве: Это не единое государство, это не одно и то же
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика