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22 июня 2019 года в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
20.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
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22 июня 2019 года в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
22 июня 2019 года в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В связи с этим облисполкомом
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