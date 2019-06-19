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22 июня 2019 года в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

20.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

22 июня 2019 года в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
22 июня 2019 года в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В связи с этим облисполкомом запланировано проведение ряда памятных мероприятий, в том числе проведение во всех регионах области с 12.15 остановки транспорта, в момент которой будет проходить трансляция тематического ролика по радио, телевидению, в общественном транспорте, громкоговорителям, по окончании трансляции зазвенят колокола всех храмов области.

 
 
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22 июня 2019 года в Республике Беларусь отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В связи с этим облисполкомом
 
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