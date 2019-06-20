В четверг 20 июня в организациях и предприятиях Вороновщины прошёл единый день информирования (будет дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





Приближающаяся юбилейная дата 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стала центральной темой в ходе разговора с населением по месту жительства и в трудовых коллективах. Представители власти в составе пяти информационных групп побывали в филиале «Автомобильный парк № 14 г.п. Вороново» , Вороновском отделе Департамента охраны Министерства внутренних дел РБ, ГУО «Беняконская средняя школа», районном центре гигиены и эпидемиологии. В агрогородке Заболоть состоялся сельский сход граждан.















В составе группы, встретившейся с коллективом Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества, — председатель райисполкома Николай Розум, директор торгового республиканского унитарного предприятия «Гроднооблсоюзпечать» Павел Скробко, начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Олег Волосевич, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома Лилия Сидорович, заместитель главного врача УЗ «Вороновская ЦРБ» Игорь Копть.











Тема мероприятия вызвала живой отклик аудитории. Павел Скробко напомнил присутствующим, что самые драматичные события начального периода Великой Отечественной войны разыгрались именно на белорусской земле. В Беларуси гитлеровцы встретили сопротивление, какого не испытали ни в одной из военных кампаний в Европе. Нынешние и будущие поколения должны знать, какую цену пришлось заплатить за право жить и работать под мирным небом. И, конечно же, каждый из нас сохранит память о великом подвиге, мужестве и самоотверженности наших дедов и прадедов.

Уроки Великой Отечественной войны, подчеркнул докладчик, учат нас сплоченности и единению. Только сохраняя память о тех драматических годах, о подвиге наших предшественников, мы сможем эффективно противостоять тем, кто вновь пытается оживить идеи нацизма, сеет национальную вражду, разжигает религиозную нетерпимость.











Социально-экономическое развитие Вороновского района, влияние пьянства и алкоголизма на здоровье населения, ситуацию с противопожарной обстановкой на территории района также обсуждали во время встречи. Собравшимся ещё раз напомнили о мерах безопасного поведения. Чтобы избежать различных чрезвычайных ситуаций, каждый должен начать с себя, с сознательного отношения к себе и окружающим, подытожил Олег Волосевич.

Татьяна Дудко.

Фото Олега Бельского.