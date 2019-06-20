Журналистка: Всё же вроде выяснили. Зачем ломиться в двери?









Когда журналистке позвонили из Советского РУВД г. Минска , она в это время была на даче. Участковый попросил её дать показания на предмет того, есть ли у нее аккредитация в качестве иностранного журналиста Министерства иностранных дел Беларуси.





«Обыденное дело для журналистов Белсата», — говорит журналистка.





Она ответила участковому, что приедет в понедельник. История могла бы закончиться, но по приезду домой соседи ей сообщили, что в поисках журналистки в день звонка сотрудники милиции подняли весь дом.





«В тот день двое милиционеров сначала звонили и стучали в двери тамбура. Да так, что выскочили на лестницу соседи с других этажей. Потом они выбили двери тамбура и начали кулаками бить в двери: и в мою, и соседям. Когда вышла соседка, то они начали грозно её расспрашивать где я. Причём кричали на неё и требовали, чтобы она сказала правду. Говорит: "Я им сказала, что не вижу что-то. Может, на даче, может, в отпуск куда уехала. А они: "Скажите правду!" "Я прямо растерялась. Как будто я в чём-то виновата", — говорит соседка. Извинились, конечно, перед ней за "доставленные неудобства"».





Журналистка высказывает недоумение от такой ситуации, так как не понимает цели и причины таких действий милиции:





«Теперь вот думаю: ну, позвонили же по телефону. Всё же вроде выяснили. Зачем ломиться в двери?»





Юрист Правозащитного центра «Весна» Алексей Лойко высказал предположение, что такие явно несоразмерные ситуации действия сотрудников милиции связаны с Европейскими играми:





«Не исключено, что милиция такими "превентивными" мерами пытается создать охлаждающий эффект в работе независимых журналистов на время проведения игр».









Про подобные инциденты сообщают и другие журналисты. Так, брестская журналистка-фрилансер Милана Харитонова рассказывает:





«Вот и у нас такое — звонят, а я говорю, чтобы прислали повестку почтой и я приду. Они соглашаются. Но на следующий день все равно вылавливают в подъезде или во дворе или ломаются в квартиру…»





С таким сталкивалась и могилёвская журналистка Алина Скребунова:



