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Журналистка: Всё же вроде выяснили. Зачем ломиться в двери?

20.06.2019 22:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистка Любовь Лунёва 19 июня сообщила об инциденте, который недавно произошел с ней и сотрудниками милиции. В доме, где она живет, милиционеры выбили двери тамбура, ломились в двери квартиры, опросили соседей, а когда узнали, что её нет дома, позвонили ей на телефон и вежливо пообщались насчет аккредитации.



Когда журналистке позвонили из Советского РУВД г. Минска, она в это время была на даче. Участковый попросил её дать показания на предмет того, есть ли у нее аккредитация в качестве иностранного журналиста Министерства иностранных дел Беларуси.

«Обыденное дело для журналистов Белсата», — говорит журналистка.

Она ответила участковому, что приедет в понедельник. История могла бы закончиться, но по приезду домой соседи ей сообщили, что в поисках журналистки в день звонка сотрудники милиции подняли весь дом.

«В тот день двое милиционеров сначала звонили и стучали в двери тамбура. Да так, что выскочили на лестницу соседи с других этажей. Потом они выбили двери тамбура и начали кулаками бить в двери: и в мою, и соседям. Когда вышла соседка, то они начали грозно её расспрашивать где я. Причём кричали на неё и требовали, чтобы она сказала правду. Говорит: "Я им сказала, что не вижу что-то. Может, на даче, может, в отпуск куда уехала. А они: "Скажите правду!" "Я прямо растерялась. Как будто я в чём-то виновата", — говорит соседка. Извинились, конечно, перед ней за "доставленные неудобства"».

Журналистка высказывает недоумение от такой ситуации, так как не понимает цели и причины таких действий милиции:

«Теперь вот думаю: ну, позвонили же по телефону. Всё же вроде выяснили. Зачем ломиться в двери?»

Юрист Правозащитного центра «Весна» Алексей Лойко высказал предположение, что такие явно несоразмерные ситуации действия сотрудников милиции связаны с Европейскими играми:

«Не исключено, что милиция такими "превентивными" мерами пытается создать охлаждающий эффект в работе независимых журналистов на время проведения игр».


Про подобные инциденты сообщают и другие журналисты. Так, брестская журналистка-фрилансер Милана Харитонова рассказывает:

«Вот и у нас такое — звонят, а я говорю, чтобы прислали повестку почтой и я приду. Они соглашаются. Но на следующий день все равно вылавливают в подъезде или во дворе или ломаются в квартиру…»

С таким сталкивалась и могилёвская журналистка Алина Скребунова:

«Такая же ситуация была. Они пришли в квартиру в Могилеве, а я была в Турове. По телефону меня предупредили, что они могут меня вычислить через симку, но так и не вычислили... Ведь я была в Турове, а они продолжали ломиться в квартиру в Могилеве».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Журналистка Любовь Лунёва 19 июня сообщила об инциденте, который недавно произошел с ней и сотрудниками милиции. В доме, где она живет, милиционеры выбили двери...
 
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