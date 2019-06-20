«Березка» в общем хороводе

Источник материала: Новости Хотимска

11 самодеятельных коллективов Могилевской области собрали на кринице «Байкова» VII межрегиональный праздник-конкурс «Зялёныя святкі» в Чаусском районе 16 июня. Не в первый раз участие в мероприятии принимают артисты из Хотимского района. В этом году наш прибеседский край представлял народный ансамбль народной песни «Березка» Березковского СДК.

Ансамбль представил фрагмент Троицкого праздничного обряда «Кумление» с характерными особенностями своего региона. Обряд это древний и вместе с тем продолжающий существовать в деревне Березки. Молодые девушки на Троицу выходили в лес, заламывали молодые березовые деревца, обвивали их лентой. Затем менялись венками, бусами и обязательно троекратно целовались. Считается, что с этого момента девушки духовно связаны на всю жизнь. Но обряд «Кумление» не единственный для праздника Троицы, обязательным его элементом является хоровод. Именно хоровод был одним из конкурсов. Представив оригинальный подход к этому, казалось бы, простому действу участницы ансамбля «Березки» смогли покорить жюри и выйти в номинации «Хоровод» на третье место.

Соб. информ.