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Улицы Лунинца поплыли после дождя

21.06.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ливень был кратковременным, но сильным.

Улицы Лунинца поплыли после дождя

Улица Совестская. Ливень – радость для детворы. Фото Елены Носкович для Медиа-Полесья

Ливнёвая канализация на участке улицы Советской в районе “Агропромбанка” не справлялась с потоками воды. Эта проблема существует здесь многие годы.

Улицы Лунинца поплыли после дождя

Прошлым летом после одного из ливней здесь плавали на лодке.

Улицы Лунинца поплыли после дождя

Улицы Лунинца поплыли после дождя

 
 
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  Ливень был кратковременным, но сильным. Улица Совестская. Ливень – радость для детворы. Фото Елены Носкович для Медиа-Полесья Ливнёвая канализация на участке...
 
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