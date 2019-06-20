Улицы Лунинца поплыли после дождя

Источник материала: Виртуальный Брест

Ливень был кратковременным, но сильным.





Улица Совестская. Ливень – радость для детворы. Фото Елены Носкович для Медиа-Полесья

Ливнёвая канализация на участке улицы Советской в районе “Агропромбанка” не справлялась с потоками воды. Эта проблема существует здесь многие годы.





Прошлым летом после одного из ливней здесь плавали на лодке.







