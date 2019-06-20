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Улицы Лунинца поплыли после дождя
21.06.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ливень был кратковременным, но сильным.
Улица Совестская. Ливень – радость для детворы. Фото Елены Носкович для Медиа-Полесья
Ливнёвая канализация на участке улицы Советской в районе “Агропромбанка” не справлялась с потоками воды. Эта проблема существует здесь многие годы.
Прошлым летом после одного из ливней здесь плавали на лодке.
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Ливень был кратковременным, но сильным. Улица Совестская. Ливень – радость для детворы. Фото Елены Носкович для Медиа-Полесья Ливнёвая канализация на участке...
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