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«Нельзя было ни в коем случае проваливать начало». Магаляс и Вабищевич об итогах первого дня II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Palova-arena 21 июня прошел первый тур предварительного этапа турнира баскетбола 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Удачно стартовала наша женская сборная. Белоруски оказались сильнее итальянок – 21:7. Наибольший вклад в победу сборной внесла Марина Иващенко, она набрала 11 очков. Беларусь вместе с Россией, которая переиграла Сербию, возглавили квартет «А».
Дарья Магаляс, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Также дебютный поединок 21 июня провели и наши мужчины. Подопечные Дмитрия Колтунова встречались со сборной Словении и тоже праздновали победу.
Правда, не такую уверенную, как наши девушки. Белорусы одолели балканцев – 15:10. 22 июня наши парни проведут два поединка: против литовцев и эстонцев.
Сергей Вабищевич, игрок мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
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«Нельзя было ни в коем случае проваливать начало». Магаляс и Вабищевич об итогах первого дня II Европейских игр
Новости Беларуси. На Palova-arena 21 июня прошел первый тур предварительного этапа турнира баскетбола 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Удачно стартовала наша...
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