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Влияет ли табак на зрение? Ответ здесь

23.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Курение вредит вашему здоровью! Многие курильщики не обращают внимания на такие предупреждающие надписи на пачках сигарет и продолжают курить сигарету за сигаретой.

Известно, что в составе табака идентифицировано до четырёх тысяч различных веществ и соединений, из которых свыше трёхсот являются биологическими ядами. Наиболее токсичными являются содержащиеся в табачном дыме никотин, оксид углерода, котинин, цианиды.
Никотин наносит огромный удар по кровеносной системе. Он вызывает сужение сосудов, в результате чего нарушается кровообращение, а значит питание тканей.
Глаз человека относится к одним из тех органов, которым требуется обильное кровообращение.
Мельчайшие сосуды несут кислород и питательные вещества к таким тонким структурам глаза, как сетчатка, зрительный нерв.
Курение вызывает спазм сосудов, в результате чего может возникнуть тромбоз сосудов сетчатки или зрительного нерва. Острое заболевание, приводящее к слепоте.
Хронические нарушения кровообращения в глазу вызывают макулярную дегенерацию – прогрессирующее заболевание, которое характеризуется поражением центральной зоны сетчатки глаза. При этом заболевании зрение теряется постепенно, но часто приводит человека к инвалидности.
Существуют убедительные доказательства того, что курение увеличивает риск развития катаракты. При курении уменьшается поставка антиоксидантов к глазам, что приводит к преждевременному помутнению хрусталика.
Помочь пациенту в этом случае можно лишь хирургическим путём.
Курение ухудшает течение патологического процесса у больных глаукомой, приводя к безвозвратной потере зрения.
Табачный дым вызывает повышение слезоотделения и нарушает состав слёзной жидкости (подавляет образование слизи и секреции липидов), что приводит к развитию синдрома глухого глаза. Возникают ощущения рези, песка в глазах, покраснение глаз. Может развиться аллергический конъюктивит.
Компоненты табачного дыма также вызывают воспаление сосудистой оболочки глаза – острый увеит. Это заболевание требует длительного и упорного лечения
Не курите! Берегите своё зрение! В жизни так много прекрасного можно увидеть своими глазами.

Татьяна БОРЩЁВА,
врач-офтальмолог

 
 
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Курение вредит вашему здоровью! Многие курильщики не обращают внимания на такие предупреждающие надписи на пачках сигарет и продолжают курить сигарету
 
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