Влияет ли табак на зрение? Ответ здесь

Источник материала: Полымя

Курение вредит вашему здоровью! Многие курильщики не обращают внимания на такие предупреждающие надписи на пачках сигарет и продолжают курить сигарету за сигаретой.

Известно, что в составе табака идентифицировано до четырёх тысяч различных веществ и соединений, из которых свыше трёхсот являются биологическими ядами. Наиболее токсичными являются содержащиеся в табачном дыме никотин, оксид углерода, котинин, цианиды.

Никотин наносит огромный удар по кровеносной системе. Он вызывает сужение сосудов, в результате чего нарушается кровообращение, а значит питание тканей.

Глаз человека относится к одним из тех органов, которым требуется обильное кровообращение.

Мельчайшие сосуды несут кислород и питательные вещества к таким тонким структурам глаза, как сетчатка, зрительный нерв.

Курение вызывает спазм сосудов, в результате чего может возникнуть тромбоз сосудов сетчатки или зрительного нерва. Острое заболевание, приводящее к слепоте.

Хронические нарушения кровообращения в глазу вызывают макулярную дегенерацию – прогрессирующее заболевание, которое характеризуется поражением центральной зоны сетчатки глаза. При этом заболевании зрение теряется постепенно, но часто приводит человека к инвалидности.

Существуют убедительные доказательства того, что курение увеличивает риск развития катаракты. При курении уменьшается поставка антиоксидантов к глазам, что приводит к преждевременному помутнению хрусталика.

Помочь пациенту в этом случае можно лишь хирургическим путём.

Курение ухудшает течение патологического процесса у больных глаукомой, приводя к безвозвратной потере зрения.

Табачный дым вызывает повышение слезоотделения и нарушает состав слёзной жидкости (подавляет образование слизи и секреции липидов), что приводит к развитию синдрома глухого глаза. Возникают ощущения рези, песка в глазах, покраснение глаз. Может развиться аллергический конъюктивит.

Компоненты табачного дыма также вызывают воспаление сосудистой оболочки глаза – острый увеит. Это заболевание требует длительного и упорного лечения

Не курите! Берегите своё зрение! В жизни так много прекрасного можно увидеть своими глазами.

Татьяна БОРЩЁВА,

врач-офтальмолог