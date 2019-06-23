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Не только волынки: в Минске открылся фестиваль Соединенного Королевства

24.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Британский колорит в центре Минска: в Беларуси проходит фестиваль Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает телеканал «МИР 24».

По традиции праздник открыло шествие волынщиков Королевского ирландского полка. Большую колонну можно было увидеть на нескольких улицах белорусской столицы. 

Для гостей фестиваля подготовили 14 тематических зон. Например, музыкальные плошадки, где выступят группы из Лондона, Ливерпуля и Шотландии. Гости праздника могут также отведать блюда по рецептам британской кухни.

«Сейчас очень знаменательные дни – в Беларуси проходят Европейские игры. В Минске такая позитивная атмосфера. Спасибо всем, кто приходит и поддерживает британский фестиваль», – сказала Фионна Гибб, чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Среди развлечений – мастер-классы по вокалу и созданию песни. Доступна также спортивная зона. Участники фестиваля смогут научиться играть в регби, керлинг и кикер. 



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Теги: Минск
 
 
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Праздник начался с шествия волынщиков Королевского ирландского полка. Большую колонну музыкантов можно было увидеть на нескольких улицах белорусской столицы.
 
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