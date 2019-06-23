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Не только волынки: в Минске открылся фестиваль Соединенного Королевства
24.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Британский колорит в центре Минска: в Беларуси проходит фестиваль Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает телеканал «МИР 24».
По традиции праздник открыло шествие волынщиков Королевского ирландского полка. Большую колонну можно было увидеть на нескольких улицах белорусской столицы.
Для гостей фестиваля подготовили 14 тематических зон. Например, музыкальные плошадки, где выступят группы из Лондона, Ливерпуля и Шотландии. Гости праздника могут также отведать блюда по рецептам британской кухни.
Среди развлечений – мастер-классы по вокалу и созданию песни. Доступна также спортивная зона. Участники фестиваля смогут научиться играть в регби, керлинг и кикер.
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Праздник начался с шествия волынщиков Королевского ирландского полка. Большую колонну музыкантов можно было увидеть на нескольких улицах белорусской столицы.
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