Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах сельхозпредприятий района

Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности на объектах ОАО «Рогинь», (руководитель – Андрианов Василий Васильевич), ОАО «Николаевка» (руководитель Матюшенко Виктор Николаевич).

В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством предприятий не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объектах. Не ведется контроль за технически исправным состоянием первичных средств пожаротушения. Автотранспортные средства, здания и сооружения не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения. С работниками предприятий не своевременно проводятся противопожарные инструктажи и обучение работников мерам пожарной безопасности.

Руководителям сельхозпредприятий вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.