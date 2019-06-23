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«Вот оно какое наше лето!»

24.06.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Вот оно какое наше лето!»
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Перед большинством родителей стоит вопрос о том, каким образом организовать летний отдых своих детей. На сегодняшний день наиболее удобный и оптимальный выбор для многих – летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей. Здесь ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами .
На базе ГУО «Сокольничский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» в разгаре работа летнего школьного оздоровительного лагеря «Солнышко». Здесь двадцать ребятишек младшего школьного возраста с пользой для своего здоровья проводят летние каникулы.
Программа дневного пребывания воспитанников в лагере насыщена разными спортивными, познавательными, увлекательными мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное, развивает творческие способности детей. Ребята принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов, участвуют в спортивных соревнованиях.
3 июня 2019 г. состоялось открытие лагерной смены, на котором воспитанники смогли продемонстрировать свои таланты (пели песни, танцевали, читали стихи). А какие замечательные мероприятия состоялись в нашем лагере: «В гостях у доктора Айболита, Светофора, Всезнайки, Мойдодыра», викторина «Зеленая аптека», брейн-ринг «Здоровому все здорово», «Мода из комода», «Фаб­рика звезд».  Ребята подбирали и разучивали песни и танцы, организовали выставки рисунков: «Я рисую мир!», «Зеленая аптека», «Режим дня».
Каждый день в нашем лагере имеет свое название: «День здоровья», «День заочных путешествий», «День интеллектуальной игры»… Сколько выдумки, творчества, фантазии проявляют ребята вместе со своими воспитателями!
В лагере «Солнышко» ребята получают полноценное питание. В рационе присутствуют фрукты, соки, йогурты, свежие овощи.
Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не существует.  Но воспитатели нашего учреждения образования убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение — залог успеха в решении этой задачи. Взрослые стараются, чтобы ребятам было весело и чтобы каждый день был для них незабываем.
Увлекательного вам отдыха, ребята!
В. Гринцалева,
начальник лагеря.

 
 
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Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восстановления здоровья. Это период свободного общения
 
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