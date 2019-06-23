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Коллапса не случилось: что происходило на дорогах столицы во время масштабных перекрытий
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что перекрытий движения из-за масштабных велогонок оказалось больше, чем был
«ГАИ максимально скорректировала время работы дорожных служб, спортивных делегаций и приняла решение о сокращении перекрытия движения по маршруту велогонки. В случае успешной реализации задуманного завтра также планируем сократить время ограничения», — говорится в сообщении ГАИ.
Максимальные заторы по данным сервиса «
Наиболее загруженными оказались проспекты Пушкина (движение на нем практически остановилось, пробка растянулась от улицы Одоевского до улицы Тимирязева) и Жукова, улицы Ленина, Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Сурганова, Московская, а также площадь Богушевича и проспект Победителей от улицы Орловской до проспекта Машерова.
В ГАИ
Движение по маршруту будет закрыто для всех видов транспорта.
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Максимальные заторы по данным сервиса «Яндекс.Пробки» наблюдались с 09.30 до 10.15.
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