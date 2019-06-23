Коллапса не случилось: что происходило на дорогах столицы во время масштабных перекрытий

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что перекрытий движения из-за масштабных велогонок оказалось больше, чем был заявлено ранее, транспортного коллапса удалось избежать. В первую очередь это связано с тем, что ГАИ в последний момент перенесла время начала введения ограничений с 07.30 на 09.00.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«ГАИ максимально скорректировала время работы дорожных служб, спортивных делегаций и приняла решение о сокращении перекрытия движения по маршруту велогонки. В случае успешной реализации задуманного завтра также планируем сократить время ограничения», — говорится в сообщении ГАИ.

Максимальные заторы по данным сервиса « Яндекс.Пробки » наблюдались с 09.30 до 10.15. Ситуация на дорогах в это время оценивалась в 6 баллов. Еще около часа сервис показывал 5 баллов, после чего оценка начала уменьшаться.





Наиболее загруженными оказались проспекты Пушкина (движение на нем практически остановилось, пробка растянулась от улицы Одоевского до улицы Тимирязева) и Жукова, улицы Ленина, Цеткин, Бобруйская, Ульяновская, Сурганова, Московская, а также площадь Богушевича и проспект Победителей от улицы Орловской до проспекта Машерова.

В ГАИ напомнили , что 25 июня состоится индивидуальная велогонка. Ее маршрут: улица Интернациональная — улица Я. Купалы — улица Куйбышева — улица Пашкевич — улица Богдановича — улица Сторожевская (разворот перед перекрестком Сторожевская — Коммунистическая) — улица Сторожевская — улица Богдановича — улица Немига — улица Романовская Слобода — улица Кальварийская — улица Тимирязева (разворот на перекрестке Тимирязева — Л. Украинки) — улица Тимирязева — улица Кальварийская — улица Романовская Слобода — улица Немига — улица Богдановича — улица Я. Купалы (поворот на второй круг на улицу Куйбышева) — улица Интернациональная.





Движение по маршруту будет закрыто для всех видов транспорта.