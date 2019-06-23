The New York Times: на Марсе обнаружили признаки жизни

Источник материала: KYKY

Ученые NASA получили новые данные с марсохода Curiosity, который в течение семи лет находится на Красной планете. Согласно последней информации, Марс извергает большое количество газа (метана), а это может быть признаком жизни: на Земле его производят живые существа. Об этом сообщает The New York Times.

Это открытие побудило научных сотрудников провести дополнительные эксперименты. Метан находили на Марсе и раньше: и 15 лет назад, и в 2013 году. В последний раз его содержание составило 5,78 части на миллиард. Свежие подсчеты показывают, что число увеличилось почти в три раза: теперь это 21 часть на миллиард.

Ученые продолжают выяснять природу происхождения метана на Марсе. Есть предположение, что планета его захватила несколько миллионов лет назад, а теперь он просачивается сквозь марсианские трещины. Сегодня, 24 июня, эксперты рассчитывают получить новые сведения с марсохода Curiosity.