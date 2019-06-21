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Об использовании информационно-коммуникационных технологий в Витебской области в 2018 году
24.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Государственная программа развития цифровой экономики
В государственном статистическом наблюдении об использовании организациями информационно-коммуникационных технологий в 2018 году приняли участие 683 респондента.
Среди обследованных организаций возможностью использовать в своей работе сеть Интернет располагали 98,7% организаций, локальные вычислительные сети – 78,3%, Интранет – 25,5%, Экстранет – 12,3%. Услугами электронной почты воспользовались 97,7% обследованных организаций. Многие (40,1%) организации предоставляли своим работникам технические средства для беспроводного (мобильного) доступа в сеть Интернет.
Среди обследованных организаций 59,2% организаций имели веб-сайт,
Из числа организаций, использовавших персональные компьютеры,
Доступ в сеть Интернет в целях поиска информации использовало 98,7% организаций, осуществления банковских операций – 97,6%, представления государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных
По данным наблюдения в 2018 году электронные продажи и закупки товаров (работ, услуг) осуществляли 25,3% и 42,5% организаций соответственно.
Как показали данные государственного статистического наблюдения,
Информационно-коммуникационные технологии активно используются
Ежедневно в сеть Интернет выходило 81,7% респондентов, не менее одного раза в неделю – 11,8%, от случая к случаю – 6,5%.
У большинства пользователей (94,4%) место выхода в сеть Интернет находилось дома, у 34,8% – у родственников, друзей, знакомых, у 17,7% – по месту работы, у 15,7% – в компьютерном клубе, кафе.
В основном к услугам глобальной компьютерной сети Интернет пользователи обращались для поиска информации – 94,4%, для просмотра и скачивания фильмов, музыки, программного обеспечения – 89,2%, для общения в социальных сетях – 82,5%, для отправки, получения электронной почты и переговоров – 66,9%, для игры в компьютерные игры – 47,9%.
Кроме того, с помощью сети Интернет осуществлялись финансовые операции (39,5%), покупка, заказ товаров и услуг (34,8%), взаимодействие с органами государственного управления (8,5%).
Первый заместитель начальника
Главного управления И.В.Ходикова
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