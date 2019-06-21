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Об использовании информационно-коммуникационных технологий в Витебской области в 2018 году

24.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

 

 

Государственная программа развития цифровой экономики
и информационного общества на 2016 – 2020 годы направлена на формирование информационного общества и широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).

В государственном статистическом наблюдении об использовании организациями информационно-коммуникационных технологий в 2018 году приняли участие 683 респондента.

Среди обследованных организаций возможностью использовать в своей работе сеть Интернет располагали 98,7% организаций, локальные вычислительные сети – 78,3%, Интранет – 25,5%, Экстранет – 12,3%. Услугами электронной почты воспользовались 97,7% обследованных организаций. Многие (40,1%) организации предоставляли своим работникам технические средства для беспроводного (мобильного) доступа в сеть Интернет.

Среди обследованных организаций 59,2% организаций имели веб-сайт,
из них 79,7% использовали его для публикаций каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 46,8% – для публикаций вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 10,9% – для отслеживания статуса заказов.

Из числа организаций, использовавших персональные компьютеры,
18,6% организаций в 2018 году пользовались сервисами облачных вычислений. Чаще всего они использовали облачные сервисы для электронной почты
(65,1% от числа организаций, использующих облачные сервисы), для доступа
к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов (50%), для размещения баз данных и хранения файлов
(46%), для размещения собственного программного обеспечения (19%).

Доступ в сеть Интернет в целях поиска информации использовало 98,7% организаций, осуществления банковских операций – 97,6%, представления государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных
и других документов – 96,9%, получения сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках – 85,3%, получения информации о деятельности государственных органов (организаций) – 83,2%, представление сведений
об организации, ее товарах (работах, услугах) – 71,8%, получения или оказания информационных услуг – 67,5% организаций.

По данным наблюдения в 2018 году электронные продажи и закупки товаров (работ, услуг) осуществляли 25,3% и 42,5% организаций соответственно.

Как показали данные государственного статистического наблюдения,
из общей суммы затрат организаций области на ИКТ 34,1% составляли затраты
на приобретение вычислительной техники и оргтехники, 19,9% – на оплату телекоммуникационных услуг, 14,2% – на оплату услуг сторонних организаций
и специалистов, 12,5% – на приобретение программного обеспечения,
5,6% – на приобретение телекоммуникационного оборудования.

Информационно-коммуникационные технологии активно используются
не только во всех отраслях экономики, но и в повседневной жизни населения.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни удельный вес населения, пользующегося услугами сети Интернет, в 2018 году составил 78%.

Ежедневно в сеть Интернет выходило 81,7% респондентов, не менее одного раза в неделю – 11,8%, от случая к случаю – 6,5%.

У большинства пользователей (94,4%) место выхода в сеть Интернет находилось дома, у 34,8% – у родственников, друзей, знакомых, у 17,7% – по месту работы, у 15,7% – в компьютерном клубе, кафе.

В основном к услугам глобальной компьютерной сети Интернет пользователи обращались для поиска информации – 94,4%, для просмотра и скачивания фильмов, музыки, программного обеспечения – 89,2%, для общения в социальных сетях – 82,5%, для отправки, получения электронной почты и переговоров – 66,9%, для игры в компьютерные игры – 47,9%.

Кроме того, с помощью сети Интернет осуществлялись финансовые операции (39,5%), покупка, заказ товаров и услуг (34,8%), взаимодействие с органами государственного управления (8,5%).

 

Первый заместитель начальника

Главного управления                                                         И.В.Ходикова

 

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