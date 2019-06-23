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Вороновские баскетболисты заняли 3-е место в республиканских соревнованиях
24.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Бресте проходили республиканские соревнования по баскетболу 3*3 в программе спартакиады по месту жительства. Гродненскую область на них представляла команда учащихся Вороновской СШ, тренирует которую учитель физической культуры и здоровья Андрей Янович Семеняко. Команда в составе Владислава Мелько, Владислава Супрона, Кирилла Войшниса, Дениса Волейко, Даниила Клебеко успешно выступила — заняла 3-е место.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
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В Бресте проходили республиканские соревнования по баскетболу 3*3 в программе спартакиады по месту жительства. Гродненскую область на них представляла команда...
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