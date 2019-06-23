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В мае средняя зарплата в Беларуси осталась практически на прежнем уровне

24.06.2019 17:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В мае средняя зарплата в Беларуси осталась практически на прежнем уровне
Фото из открытых источников

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае текущего года составила 1071,6 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете. Это почти на 2 рубля меньше, чем в апреле.

В мае средняя зарплата в Беларуси осталась практически на прежнем уровне Почему работал много, а пенсия маленькая?

В разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю Минск: средняя зарплата работников за май сформировалась в размере 1472 руб. В Минской области она составила 1102 руб. в Гомельской – 968,4 руб., в Гродненской – 926,2 руб., в Брестской – 918,8 руб., в Витебской – 908,3 руб. Меньше всего получают в Могилевской области – 884,1 руб.

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,9%.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4119,1 руб.), пассажирский воздушный транспорт (3794,6 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2554 руб.), производство химических продуктов (2145,5 руб.), горнодобывающая промышленность (1865,9 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (582,2 руб.), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (590,4 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (603,3 руб.) и трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (630,7 руб.).

 
Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2019 года составила 1071 руб. 60 коп.
 
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