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2 тысячи камер по Минску следят за порядком во время II Европейских игр

24.06.2019 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На время II Европейских игр городскую сеть видеонаблюдения дополнили почти 500 камерами на спортивных объектах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В оперативно-дежурную службу поступает «картинка» от 2000 технических контролеров.

2 тысячи камер по Минску следят за порядком во время II Европейских игр

Фан-зоны на время спортивного форума – на особом контроле. Съёмка проходит 24 на 7, видео хранится 30 суток. Существенных нарушений не зафиксировано. 

2 тысячи камер по Минску следят за порядком во время II Европейских игр

Юрий Свеклистов, заместитель начальника отдела связи ГУВД Мингорисполкома:
Сейчас уже есть система видеоаналитики, которая позволяет отработать различные инциденты. Раньше система работала исключительно сама на себя, то есть мы получали онлайн картинку, а потом обрабатывали архив. 

Люди в материале: Юрий Свеклистов
 
 
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Новости Беларуси. На время II Европейских игр городскую сеть видеонаблюдения дополнили почти 500 камерами на спортивных объектах, сообщили в программе «Столичные...
 
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