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2 тысячи камер по Минску следят за порядком во время II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На время II Европейских игр городскую сеть видеонаблюдения дополнили почти 500 камерами на спортивных объектах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В оперативно-дежурную службу поступает «картинка» от 2000 технических контролеров.
Фан-зоны на время спортивного форума – на особом контроле. Съёмка проходит 24 на 7, видео хранится 30 суток. Существенных нарушений не зафиксировано.
Юрий Свеклистов, заместитель начальника отдела связи ГУВД Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. На время II Европейских игр городскую сеть видеонаблюдения дополнили почти 500 камерами на спортивных объектах, сообщили в программе «Столичные...
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