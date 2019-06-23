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Алексей Богданович рассказал, почему атлетов II Европейских игр награждают именно возле Дворца спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В главной фан-зоне II Европейских игр прошла церемония награждения победителей соревнований по легкой атлетике. Впервые церемониал вышел за границы спортивных арен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Алексей Богданович, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Да, новый формат легкой атлетики, все мы его ждали. Новый формат Европейских игр. Это то, что действительно привлекает. Мы видим сейчас вот этот результат.
Очень много болельщиков, очень много родителей с детьми пришли поддержать тех, за кого они болели. И такое на Европейских играх, могу сказать точно, впервые. Я думаю, что в принципе эту идею можно взять на будущее, на проведение такого рода мероприятий – церемонии награждения. Уже по тому, как прошли несколько церемоний, можно сказать, что это действительно успешная акция, успешное решение.
Алена Сырова:
Алексей Богданович:
У меня параллель с «Пламенем мира», с той акцией, которая тоже в какой-то степени была беспрецедентной для нас. Здесь такое ноу-хау от организаторов, от нашей Белорусской федерации легкой атлетики.
Приятно, что очень много людей. Для нас важно, что на пьедестале почета есть белорусы. Каждый день у нас медали, у нас золото. Наша Эвелина Герман на пьедестале, Татьяна Холодович, Максим Недосеков. Все те, за кого, надеюсь, очень будем болеть и на Олимпийских играх в Токио. Ведь не надо забывать, что соревнования по легкой атлетике в программе Европейских игр дают определенные очки, которые могут идти в зачет для квалификации на главные Игры 4-летия. Поэтому здесь, на Европейских играх, сильнейшие спортсмены. Это еще раз подтверждает высокий статус соревнований.
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Алексей Богданович рассказал, почему атлетов II Европейских игр награждают именно возле Дворца спорта
Новости Беларуси. В главной фан-зоне II Европейских игр прошла церемония награждения победителей соревнований по легкой атлетике. Впервые церемониал вышел за...
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