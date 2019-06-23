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Вера Гореликова: «Думали о том, чтобы выполнить свои задачи, показать красивую борьбу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионом II Европейских игр в весовой категории до 60 килограммов стала белоруска Вера Гореликова. Итак, в гостях студии СТВ – Вера Гореликова и ее тренер Евгений Телюк.
С какими мыслями ты выходила на финальную схватку?
Вера Гореликова, чемпионка II Европейских игр:
Для вас самой сложной была полуфинальная схватка?
Вера Гореликова:
Наверное, в самбо на Европейских играх нет проходных поединков, потому что восемь оппонентов в весовой категории.
Вера Гореликова:
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Новости Беларуси. Чемпионом II Европейских игр в весовой категории до 60 килограммов стала белоруска Вера Гореликова. Итак, в гостях студии СТВ – Вера Гореликова и...
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