Могилевский медколледж увеличит набор в полтора раза

Источник материала: Полымя

Могилевский государственный медицинский колледж планирует в этом году набрать на обучение 460 человек, что превышает прошлогодний показатель в полтора раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Юрий Кривощеков.





Увеличение набора стало возможным благодаря тому, что колледжу по поручению председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца передали находящееся рядом бывшее здание кадетской школы. Теперь это будет четвертый корпус учебного заведения. Строители уже приступили к ремонтным работам, чтобы уже с 1 сентября была возможность задействовать новые помещения под образовательный процесс.

«Для нас решилась давно существовавшая проблема с острым дефицитом аудиторий, — рассказал директор колледжа. — Запуск нового корпуса позволит, во-первых, создать отвечающие современным требованиям условия для учебного и воспитательного процесса, разгрузить учебный график. Даже с учетом дополнительного набора учебные занятия будут проходить преимущественно в первую смену, сократится количество занятий в субботние дни. Дополнительный набор позволит также в течение ближайших двух-трех лет решить в области проблему с недостатком медицинских кадров среднего звена».

С сентября в распоряжение колледжа поступят 28 учебных аудиторий, два небольших тренажерных зала и спортплощадка. Кроме того, учебное заведение в этом году получит новое симуляционное оборудование для отработки практических навыков в лабораториях. Отремонтированные площади позволят свободно разместить его и организовать эффективное учебное пространство. «Это существенно улучшит уровень подготовки будущих выпускников, даст возможность на практических занятиях в колледже освоить такие методы и манипуляции, которые раньше были возможны только в реальных условиях медучреждений», — отметил Юрий Кривощеков. На порядок улучшится и процесс обучения специалистов предприятий и организаций области навыкам оказания первой помощи на базе симуляционных лабораторий.

Могилевский медколледж основан в 1847 году. Подготовку кадров здесь ведут на базе общего среднего образования по специальностям: лечебное и сестринское дело, фармация, медико-диагностическое дело. Работает отделение повышения квалификации и переподготовки кадров.

Источник: БелТА