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Посла Сербии из БСМП переводят в президентскую клинику в Ждановичи

24.06.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врачи успокоили: посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич чувствует себя нормально, самостоятельно передвигается. Диагноз инсульт не подтвердился.



Этому заявлению предшествовал консилиум, который проходил в столичной Больнице скорой медицинской помощи и на который были приглашены лучшие специалисты страны. Находилась в клинике и жена дипломата.

«Это был обычный обморок, при котором человек немножко травмировался, — рассказали «Народной Воле»медики. – Сейчас дипломат  чувствует себя хорошо, его переводят в Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента, в Ждановичи. Так положено по статусу».

Как известно, посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич был госпитализирован 23 июня. Он  возглавляет сербскую дипмиссию в Минске с 2014 года. Дипломату за 60, в 1977 году он окончил факультет политических наук Белградского университета, с 1978 года работает в системе МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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Врачи успокоили: посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич чувствует себя нормально, самостоятельно передвигается. Диагноз инсульт не подтвердился.
 
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