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Посла Сербии из БСМП переводят в президентскую клинику в Ждановичи
Источник материала: Партизан
Врачи успокоили: посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич чувствует себя нормально, самостоятельно передвигается. Диагноз инсульт не подтвердился.
Этому заявлению предшествовал консилиум, который проходил в столичной Больнице скорой медицинской помощи и на который были приглашены лучшие специалисты страны. Находилась в клинике и жена дипломата.
«Это был обычный обморок, при котором человек немножко травмировался, — рассказали
Как известно, посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич был госпитализирован 23 июня. Он возглавляет сербскую дипмиссию в Минске с 2014 года. Дипломату за 60, в 1977 году он окончил факультет политических наук Белградского университета, с 1978 года работает в системе МИД.
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Врачи успокоили: посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич чувствует себя нормально, самостоятельно передвигается. Диагноз инсульт не подтвердился.
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