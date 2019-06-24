Посла Сербии из БСМП переводят в президентскую клинику в Ждановичи









Этому заявлению предшествовал консилиум, который проходил в столичной Больнице скорой медицинской помощи и на который были приглашены лучшие специалисты страны. Находилась в клинике и жена дипломата.





«Народной Воле» медики. – Сейчас дипломат чувствует себя хорошо, его переводят в Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента, в Ждановичи. Так положено по статусу». «Это был обычный обморок, при котором человек немножко травмировался, — рассказалимедики. – Сейчас дипломат чувствует себя хорошо, его переводят в Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента, в Ждановичи. Так положено по статусу».



