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ЯРКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛИСТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ИГР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

25.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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ЯРКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛИСТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ИГР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Впервые в ходе II Европейских игр медалистов соревнований награждали не после их окончания, а на следующий день.
Яркая и красочная церемония вручения наград состоялась сегодня на главной фан-зоне у Дворца спорта и впервые за пределами спортивного объекта. Неслучайно, ее главными героями стали триумфаторы состязаний по легкой атлетике. Впервые на крупных мультиспортивных форумах они состоялись в новом формате – DNA. Читать полностью https://minsk2019.by/ru/news/1388
 

 
 
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> Впервые в ходе II Европейских игр медалистов соревнований награждали не после их окончания, а на следующий день. Яркая и красочная церемония вручения наград...
 
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