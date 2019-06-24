ЯРКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛИСТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ИГР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Впервые в ходе II Европейских игр медалистов соревнований награждали не после их окончания, а на следующий день.

Яркая и красочная церемония вручения наград состоялась сегодня на главной фан-зоне у Дворца спорта и впервые за пределами спортивного объекта. Неслучайно, ее главными героями стали триумфаторы состязаний по легкой атлетике. Впервые на крупных мультиспортивных форумах они состоялись в новом формате – DNA. Читать полностью https://minsk2019.by/ru/news/1388

