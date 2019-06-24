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ЯРКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛИСТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ИГР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
25.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
Впервые в ходе II Европейских игр медалистов соревнований награждали не после их окончания, а на следующий день.
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> Впервые в ходе II Европейских игр медалистов соревнований награждали не после их окончания, а на следующий день. Яркая и красочная церемония вручения наград...
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