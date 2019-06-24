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Стример за четыре часа заработал почти миллион долларов

25.06.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский блогер и стример с ником DrLupo смог собрать почти миллион долларов, играя в популярную Fortnite. Об этом пишет Media Leaks со ссылкой на публикацию в Forbes.


Фото: Twitch

Стимеру на фестивале GuardianCon удалось собрать донатом (добровольными пожертвованиями от зрителей стрима) 920 тысяч долларов, все эти деньги пойдут на благотворительность — их переведут на счет детского исследовательского госпиталя Святого Иуды в Мемфисе. Кроме того, благодаря DrLupo организаторам фестиваля удалось получить 3,7 миллиона долларов — на 700 тысяч больше, чем планировалось изначально.

Чтобы достигнуть цели, стимер выработал стратегию: он ставил перед зрителями определенные денежные цели. Как только количество донатов достигало отметки, он выполнял заранее назначенное действие. К последним, например, относится сражение без постройки оборонительных сооружений. Еще одно задание — выжить в битве, не используя оружия. Третье — внезапно передать управление персонажем своему сыну или заставить жену параллельно играть в Resident Evil.

Во время последнего часа к стриму присоединились другие знаменитые игроки: стримеры Ninja, TimtheTatman и Annemunition. Каждый из них отправил блогеру крупную сумму, а сам DrLupo пополнил счет весомым донатом в 50 тысяч долларов. По подсчетам Forbes, DrLupo получал примерно3,4 тысячи долларов в минуту.

 
 
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Все эти деньги пойдут на благотворительность - их переведут на счет детского исследовательского госпиталя Святого Иуды в Мемфисе.
 
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