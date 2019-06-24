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Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на судебную защиту

25.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на судебную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, честь и достоинство, личную свободу и имущество, иные права и свободы, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь и иными актами законодательства.

Обратиться в органы судебной власти может любое заинтересованное лицо, чьи права нарушены. Однако существует определенный порядок обращения в суд, который необходимо соблюдать. В противном случае желаемого результата добиться не удастся.

Прежде всего необходимо знать, что законодателем установлен срок для обращения в органы судебной власти за защитой нарушенных прав. Общий срок исковой давности для обращения в суд, согласно ст. 197 Гражданского кодекса Республики Беларусь, устанавливается в три года. Однако для отдельных видов требований могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Например, согласно требованиям статьи 242 Трудового кодекса Республики Беларусь, по делам об увольнении работники могут обращаться в суд в месячный срок со дня вручения копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки с записью об основании прекращения трудового договора либо со дня отказа в выдаче или получении указанных документов.

Для обращения в суд за защитой нарушенных прав необходимо составить заявление в письменной форме.

Содержание искового заявления о возбуждении дела должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к процессуальным документам. Так, согласно статьям 109, 243 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК), исковое заявление должно содержать: наименование суда, в который он подается; наименование и место жительства подателя документа, а также его представителя, если процессуальный документ подается представителем, их контактные телефоны и электронные адреса; наименование и место жительства, контактные телефоны и электронные адреса имеющих непосредственный интерес в исходе дела лиц; наименование документа (исковое заявление, жалоба и т.д.); точное обозначение требований истца, а если требования являются имущественными, то и цену иска; факты, которыми истец обосновывает свои требования; доказательства, подтверждающие каждый из упомянутых фактов; другие данные, необходимые для решения вопроса о принятии искового заявления; перечень приложений; подпись подателя документа или его представителя и дату подачи. Исковое заявление представляется в суд с копиями по числу ответчиков.

К исковому заявлению прилагается документ об уплате государственной пошлины. Государственная пошлина при обращении в суд, как правило, оплачивается в базовых величинах. Так, исковое заявление неимущественного характера, в зависимости от требований, оплачивается государственной пошлиной по ставкам от одной до пяти базовых величин. В то же время исковое заявление имущественного характера оплачивается государственной пошлиной по ставке 5 % цены иска.

При обращении в органы судебной власти за защитой нарушенных прав также необходимо соблюдать правила подсудности, установленные гражданским процессуальным законодательством Республики Беларусь. Важно знать, в какой именно районный (городской) суд Республики Беларусь обратиться с исковым заявлением. По общим правилам подсудности, установленным ГПК, заявление о возбуждении дела подается в суд по месту жительства ответчика.  В то же время, законодатель допускает исключения из общих правил подсудности. Например, согласно статье 47 ГПК, иски о взыскании алиментов, об установлении материнства и отцовства либо о лишении родительских прав могут предъявляться истцом также по месту его жительства.

Таким образом, исковое заявление подается непосредственно заявителем в канцелярию районного (городского) суда с соблюдением правил подсудности. Если исковое заявление подается представителем, к заявлению должен быть приложен документ, удостоверяющий полномочия представителя.

Примерные образцы отдельных исковых заявлений, ставки государственной пошлины и реквизиты для её уплаты размещены на информационных стендах в здании суда Несвижского района. За получением детальной информации по вопросам составления исковых заявлений, жалоб, а также других процессуальных документов лица, чьи права нарушены, могут обратиться в юридическую консультацию Несвижского района.

Обращаясь в органы судебной власти за защитой нарушенных прав важно понимать, что, в силу ст. 31 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, районные (городские) суды не наделены правом давать гражданам консультации по вопросам составления процессуальных документов. Основная задача органов судебной власти — осуществление правосудия на основе Конституции Республики Беларусь и принятых в соответствии с ней нормативных правовых актов.

Марина ПРОЦЕНКО,

ведущий специалист суда Несвижского  района.


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Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на судебную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, честь и достоинство, личную свободу и
 
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