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Лучшую санитарную дружину Минской области выберут 12 июля в Станьково

25.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском районе на территории центра экологического туризма в Станьково 12 июля пройдут областные соревнования санитарных дружин гражданской обороны организаций региона.

В состязании примут участие 23 команды, занявшие первые места в районных и Жодинском городском соревнованиях. Его цель - проверить готовность гражданских формирований медицинской службы гражданской обороны к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

Соревнования проводятся в 5 этапов. Первый - проверка табельного оснащения санитарных дружин. Второй и третий - работа в очагах комбинированного и химического поражения. Будут отработаны поиск пораженных, оказание им первой медицинской помощи, погрузка на транспорт.

Четвертый этап - работа в очаге инфекционного заболевания. Санитарные дружины отработают проведение первичного поквартирного обхода с целью выявления инфекционных больных и их госпитализации, проведение санитарно-просветительской работы среди населения, отбор проб объектов внешней среды, проведение дезинфекции. Пятый - теоретический конкурс.

Дополнительно будет проведен конкурс художественной самодеятельности. Для участников и гостей соревнований запланирован показ аварийно-спасательной техники.


Источник: БелТА

 
 
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В Дзержинском районе на территории центра экологического туризма в Станьково 12 июля пройдут областные соревнования санитарных дружин...
 
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