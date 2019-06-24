Транспортная инспекция напомнила об изменениях в оплате проезда по платным дорогам Беларуси в период проведения II Европейских игр

Источник материала: Полесская правда



Транспортная инспекция напоминает, что в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24.07.2018 г. № 292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года», с 10 июня по 10 июля 2019 года освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси пользователи платной автомобильной дороги, использующие транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемые ими прицепы.

Пользование платной автомобильной дорогой в данный период для указанной категории транспортных средств осуществляется без заключения договора пользования платной автомобильной дорогой, регистрации транспортного средства в системе BelToll и установки на транспортное средство устройства электронной оплаты.

Если у вас уже есть договор, и вы будете передвигаться по платным участкам дорог в период с 10 июня по 10 июля 2019 года, устройство электронной оплаты можно поместить в защитную упаковку (металлизированный пакет), в противном случае при проезде под станциями сбора платы устройство будет издавать звуковые сигналы, которым необходимо следовать в соответствии с порядком технологической эксплуатации (руководством пользователя).

В любом случае, списание денежных средств с вашего счета производиться НЕ БУДЕТ.

Однако обращаем ваше внимание на то, что уже с 00.00 11 июля 2019 года движение по платным дорогам Беларуси должно осуществляться в обычном режиме, то есть обязательства по оплате с этого времени распространяются на следующие категории:

транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн;

транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, зарегистрированные за пределами Евразийского экономического союза (Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения).

Сергей Солоснюк,

начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в Пинске.