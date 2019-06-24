ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Транспортная инспекция напомнила об изменениях в оплате проезда по платным дорогам Беларуси в период проведения II Европейских игр

25.06.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Транспортная инспекция напомнила об изменениях в оплате проезда по платным дорогам Беларуси в период проведения II Европейских игр
Транспортная инспекция напоминает, что в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24.07.2018 г. № 292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года», с 10 июня по 10 июля 2019 года освобождаются от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси пользователи платной автомобильной дороги, использующие транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемые ими прицепы.

Пользование платной автомобильной дорогой в данный период для указанной категории транспортных средств осуществляется без заключения договора пользования платной автомобильной дорогой, регистрации транспортного средства в системе BelToll и установки на транспортное средство устройства электронной оплаты.

Если у вас уже есть договор, и вы будете передвигаться по платным участкам дорог в период с 10 июня по 10 июля 2019 года, устройство электронной оплаты можно поместить в защитную упаковку (металлизированный пакет), в противном случае при проезде под станциями сбора платы устройство будет издавать звуковые сигналы, которым необходимо следовать в соответствии с порядком технологической эксплуатации (руководством пользователя).

В любом случае, списание денежных средств с вашего счета производиться НЕ БУДЕТ.

Однако обращаем ваше внимание на то, что уже с 00.00 11 июля 2019 года движение по платным дорогам Беларуси должно осуществляться в обычном режиме, то есть обязательства по оплате с этого времени распространяются на следующие категории:

  • транспортные средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн;
  • транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонн, зарегистрированные за пределами Евразийского экономического союза (Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения).

Сергей Солоснюк,
начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в Пинске.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« II Европейские игры. Минск-2019. Расписание выступлений белорусских спортсменов 25 июня
Замминистра юстиции Беларуси по предварительной записи проведёт личный приём граждан в Пинском райисполкоме »
Новости дня
Новости разные
 
BMW показала купе Vision M Next: таким будет идейный наследник суперкара M1?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика