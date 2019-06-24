Время отдыхать

Источник материала: 21.by

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, туристский сектор экономики составляет около 10% мирового ВВП. В этом нет ничего удивительного: сейчас, когда из одного уголка нашей планеты в другой можно добраться самыми разными видами транспорта, люди действительно стали больше путешествовать. По прогнозам Всемирной туристской организации, к 2030 году число путешествующих достигнет отметки в 1,8 млрд человек. Уже сейчас власти некоторых стран пытаются решить проблему овертуризма, вводя запреты на посещение популярных мест в разгар сезона или облагая налогом само пребывание в стране. По данным Picodi.com, белорусских туристов это пока не останавливает.

Новое исследование Picodi.com рассказывает, какую сумму белорусы готовы потратить на отпуск, за счёт чего могут сэкономить и куда чаще всего ездят. Из этого рапорта вы также узнаете, от чего среднестатистический турист из Беларуси может отказаться в дальней поездке и почему многие из нас не хотят пользоваться услугами турбюро.

На недельку, до второго…

По результатам опроса, 48% респондентов проводят отпуск в Беларуси: чаще всего проводят отпуск в Минске, Бресте, Барановичах, Слуцке и у озера Нарочь. 52% опрошенных предпочитает отдыхать за границей. Самыми популярными странами оказались Россия, Грузия, Египет, Испания и Турция.

Как сэкономить на отпуске: советы практичных белорусов

В первую очередь стоит отметить, что 17% на отпуске не экономят. Большинство же старается каким-то образом минимализировать расходы на отдых. Среди самых распространённых способов раннее бронирование отелей и покупка билетов заранее, а также оформление горящих путёвок со значительной скидкой. Из всего разнообразия возможностей некоторые белорусы выбирают малопопулярные недорогие направления (16%), ищут бесплатные достопримечательности (13%) или стараются не путешествовать в разгар сезона (6%).

В среднем отпуск обходится белорусам почти в 1190 рублей на человека. При этом только 8% опрошенных путешествуют в одиночку. Можно себе представить, в какую сумму обходятся семейные поездки, а ведь 42% белорусов путешествуют именно с домочадцами. Наибольшим спросом пользуются поездки в разгар сезона (50%) или в бархатный сезон и межсезонье (34%), когда цены снижаются, наплыв туристов падает, но погодные и другие условия ещё способствуют отличному отдыху.

Если рассматривать продолжительность отпуска, то 40% белорусов отводят на отдых не более 7 дней подряд, ещё примерно столько же (42%) могут себе позволить двухнедельный релакс.

Часто ли белорусам удаётся посвятить время туризму? 47% респондентов ответили, что выезжают на отдых раз в году. Немалая часть белорусов путешествует реже одного раза в год — таких набралось 21%. Лишь 9% сообщили, что путешествуют несколько раз в год, очевидно, весь свой отпуск посвящая посещению новых мест.



Привычки белорусских туристов

73% белорусов самостоятельно занимаются организацией путешествий и отпусков, в основном потому, что так дешевле и гораздо удобнее, ведь в таком случае план поездки можно безболезненно менять и перекраивать. Лишь очень немногие отметили, что не доверяют турфирмам.

Тех же, кто пользуется услугами профессиональных бюро путешествий, в основном привлекает то, что ответственность за поездку лежит на организаторах, кроме того, для многих это просто удобно и экономит время.



В основном белорусы предпочитают исследовать новые для себя направления (85%) и только 15% опрошенных периодически возвращаются на отдых в проверенные места. По данным Picodi.com, планировать отдых заранее предпочитает больше мужчин, чем женщин. В последнюю минуту решение о поездке принимают 28% женщин и 21% мужчин. Львиная доля путешествующих белорусов (55%) предпочитает отдых на пляже, 27% делают ставку на посещение достопримечательностей, музеев и знаковых мест, а 18% выбирают активный отдых. 68% респондентов ответили, что предпочитают на отдыхе общественный транспорт, 22% пользуются услугами такси, 8% арендуют автомобиль и только 2% передвигаются автостопом. Что касается питания, то почти половина туристов из Беларуси (48%) выбирает местные блюда в ресторанах, надеясь таким образом ближе познакомиться с культурой, обычаями и историей места, в котором находятся. Тем не менее, «организованные» обеды по системе all inclusive в отелях всё ещё пользуются спросом, их предпочитает 23% опрошенных.

Опрос также показал, что 44% белорусов готовы работать в отпуске!

Сколько денег тратят на отпуск в разных странах мира



В Беларуси тратят около 560 долларов на отпуск в расчёте на одного человека. Примерно такую же сумму предполагают затраты в Чили, Словакии и Канаде.



Методология



Опрос проводился в апреле-мае 2019 г. среди 22073 респондентов из Европы, Азии, Латинской Америки, Африки и Австралии. При конвертации валют был использован средний курс за май 2019 г.