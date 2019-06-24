«Язвительный интеллигент» из Stand Up на ТНТ снова выступит в Минске

Источник материала: Tut.by

Запомнившийся зрителям благодаря интеллигентному сарказму и эффектной внешности участник шоу «Stand Up на ТНТ» Дмитрий Романов возвращается в Беларусь: после аншлага на сольном концерте этой весной стендап-комик решил отправиться сразу в 5 городов. Откроет тур 19 ноября Бобруйск, а после выступления пройдут в Гомеле, Гродно и Бресте. В столице стендапер даст самый большой концерт из всего тура на сцене концертного зала «Минск».



Фото предоставлено организаторами

Сегодня в одном из рейтинговых шоу Stand Up на ТНТ о нем говорят кратко: «Одессит. Гордится своей яркой внешностью. Ищет во всем выгоду. Язвительный интеллигент». Романов — один из первых участников шоу. В 2013 году он получил приглашение принять участие в проекте, который на тот момент только готовился к запуску. По словам самого комика, он пришел в этот жанр, так как «хотел выступать в сольном юмористическом жанре, и оказалось, что ему есть название».

Уроженец Одессы начал свою карьеру в юморе так же, как и большинство современных комиков: с участия в команде КВН на базе университета. Благодаря артистизму молодого человека, выступления команды КВН Дмитрия Романова пользовались большой популярность. После студенческого КВН Романов попал в Высшую Лигу, став частью команды «Республика Шкид», а оттуда — в одесский филиал Comedy Club.

В своих номерах комик рассказывает в основном о себе, своей жене и друзьях. Дмитрий не боится смеяться над своими недостатками, не стесняется рассказать что-то личное. Именно за открытость и отсутствие стеснения одессита любит публика. Романов уверен, что «настоящий стендап — это когда цепляет то, что говорит комик, когда ты можешь как-то с этим соотнестись. Когда в этом есть жизнь, а не вымышленные ситуации про двух подруг на дискотеке или про встречу Маяковского со Сталиным».

19 ноября, 19.00 — Бобруйск

20 ноября, 19.00 — Гомель

21 ноября, 19.00 — Гродно

23 ноября, 19.00 — Минск

24 ноября, 19.00 — Брест

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