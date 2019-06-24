Влияние пьянства родителей на жизненные роли детей

Источник материала: Клiч Радзiмы

«Царапины души могут оставаться невидимыми, но внутренне разрушение может быть опустошительным».

Основная причина семейного неблагополучия — алкоголизм.

Все семьи с наличием больного алкоголизмом (назовем их для краткости алкогольными) лишь временами могут нормально жить. Члены семьи не уделяют внимания друг другу, в особенности родители детям; родители плохо, неправильно относятся к детям. Вся жизнь семьи характеризуется непостоянством и непредсказуемостью, а отношения между членами — деспотичностью; члены семьи озабочены отрицанием реальности, им приходится тщательно скрывать один или более секретов семьи; в правилах семьи значительное место занимают запреты свободно выражать свои потребности и чувства, используются эмоциональные репрессии. Ситуация в алкогольной семье всегда нездоровая и нестабильная.

Как сами родители, так и их дети имеют слабое представление о том, как должна функционировать нормальная семья. Суть здоровой функциональной семьи — создание условий для духовного роста. Здоровые отношения являются открытыми, гибкими, позволяют каждому члену семьи иметь свои границы, уважаемые всеми.

Ложь пронизывает внутрисемейные взаимоотношения в неблагополучной семье. Окружающие осуждают пьянство либо смеются над пьяницами, винят их в том, что те — плохие родители. Поэтому дети стремятся всеми силами скрыть позор своей семьи. Секретность, увертки, обман становятся обычными компонентами жизни. В семьях такого рода не практикуются эмоционально теплые объятия, там не знают истинной цены разделенного горя или разделенной радости, нет взаимной поддержки и любви, а вместо этого вечные трения, недоверие и скептицизм. Секреты неизменно дают толчок зависти, ревности. Чем больше секретности, тем больше запутанности, вины, борьбы, драк, разъединения членов семьи и изоляции, одиночества. Ребенок не может объяснить все это и продолжает чувствовать себя небезопасно в своем доме, где он должен был бы чувствовать себя наиболее защищенным.

Парадоксом являются противоречивые требования родителей. Родитель-алкоголик бывает любящим и заботливым, когда трезв, и невнимательным или даже агрессивным, когда пьян. В алкогольных семьях очень часты ссоры. Постоянные наблюдения над тем, как родители провоцируют друг друга, спорят, шумят или слегка перебраниваются, пререкаются, жалуются друг на друга, приводят к тому, что дети усваивают подобный стиль взаимоотношений между людьми вообще. Ссоры и драки становятся второй натурой ребенка. Дети больных алкоголизмом подвергаются и другим видам оскорблений, часто даже таким, которые угрожают жизни ребенка. Пьяный родитель может не чувствовать и не соизмерять свою силу и невольно может сильно ранить ребенка. Факты насилия замалчиваются. Этот секрет семьи тоже хорошо вписывается в царящие здесь правила игры, в притворство, будто все дела в семье обстоят прекрасно.

Отсутствие заботы и внимания к ребенку также характерно для алкогольной семьи. Пьяный отец может валяться на полу, все переступают через него, как бы не замечая. Мать тратит всю энергию на алкогольные проблемы мужа, может сама страдать алкоголизмом, а в это время дети живут без ее внимания. Дети не моются, не чистят зубы. Недостаток заботы о санитарии и гигиене тела лишь начало общей заброшенности ребенка. Жизнь в неуютной квартире с ободранными стенами, вечно неподходящая одежда — тоже есть невнимание к нуждам ребенка. Врачи часто находят у детей запущенные болезни, не замеченные либо игнорируемые родителями.

Эмоциональным потребностям детей в алкогольных семьях тоже не уделяют должного внимания. И дети не научаются, как можно входить в состояние другого человека. Они не усваивают и элементарных родительских обязанностей, что затрудняет их адаптацию в будущей своей собственной семье.

Отсутствие внимания со стороны родителей формирует пониженную самооценку. Дети, с которыми обращались так, как будто они ничто, и воспринимают себя как ничто. Дети в алкогольных семьях играют определенные роли, функции которых — это реакция на стресс, каким является алкоголизм родителей.

Герой семьи, ответственный ребенок. Это ребенок с высокими достижениями в учебе, уделяющий мало внимания своим интересам, на первое место он ставит интересы других, Может быть лидером в классе или компании, активен в ситуациях, требующих действия. Содержит свои вещи в порядке. Часто это старший ребенок в семье.

Проблемный ребенок, «козел отпущения», бунтовщик. Использует негативные формы поведения для привлечения к себе внимания. Чувствует себя эмоционально отвергнутым, своим поведением бросает вызов семье, постоянно попадают в трудные ситуации. Окружающие считают его возмутителем спокойствия. Легко вовлекается в группы сверстников, употребляющих алкоголь и наркотики.

Потерянный ребенок, кроткий ребенок. Держится изолированно от всей семьи, живет фантазиями. Проводит время в одиночестве за тихими занятиями, сильно страдает от одиночества. Родители считают, что он не нуждается во внимании, так как сам может позаботиться о себе. Любит помогать оказавшимся в беде, свои трудности считает менее важными, чем трудности других, уступает во всем другим. По мере взросления может приобщиться к употреблению наркотиков с целью достижения психологического комфорта.

Любимец семьи, талисман семьи. Часто это младший ребенок в семье, его всерьез не принимают из-за небольшого возраста. Играет роль клоуна, использует шутки, дурачества, чтобы привлечь к себе внимание.

Один и тот же ребенок может в разное время принимать на себя разные роли, ролевые функции могут меняться. Но всегда у детей остается неизменной цель — выработать предсказуемые реакции в рамках непредсказуемой семейной атмосферы.

Какая опасность таится в этих ролях, возникающих в ответ на алкоголизм родителей? Если не заниматься психокоррекцией, то будущее детей может осложниться новыми проблемами. Так, герой семьи, вынужденный очень быстро взрослеть, в зрелом возрасте не может справиться с поражениями, своими ошибками.

Проблемный ребенок может совершать антиобщественные проступки. Закрепившееся в его реакциях чувство гнева, желание бросать вызов окружающим постоянно затрудняют его адаптацию в семье и школе.

Потерянный ребенок из-за своей необщительности склонен к дальнейшей изоляции. А любимец семьи не в состоянии справляться с различными стрессами, у него обычно бывают трудности в учебе, повышенная потребность во внимании затрудняет межличностные отношения. У него легко возникает зависимость от алкоголя и наркотиков.

В нормальных семьях дети также берут на себя определенные роли, соответствующие их возрасту и личности. Этот обычный процесс принятия ролей нарушен в алкогольных семьях тем, что здесь ролевые функции возникают у детей не спонтанно и естественно, а в ответ на алкоголизм либо на вызванные им проблемы.

Таким образом, воспитание в семье с наличием больного алкоголизмом родителя сопряжено с возникновением у ребенка психологических особенностей, требующих психокоррекции.

В. БАЙКОВСКАЯ,

педагог-психолог ГУО «Социально-педагогический центр Шарковщинского района».