Назван самый агрессивный город России

Источник материала: Ежедневник





Самым агрессивным городом России стал Ростов-на-Дону. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего в 25 городах опроса маркетингового агентства Zoom Market.

Вторую строчку в рейтинге заняла Москва, третье — Челябинск, пишет Лента.ру . На четвертое место попала Казань (Республика Татарстан), на пятое — Элиста (Республика Калмыкия). В первую десятку также вошли Махачкала (Республика Дагестан), Воронеж, Пермь, Омск и Волгоград. На последней, 25-й строчке списка, находится Симферополь. Санкт-Петербург занял 23 место, Сочи — 24-е.

В опросе приняли участие около трех тысяч человек. Их спрашивали, считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию и как часто агрессию проявляют в их отношении.

Ранее в июне стало известно, что самым солнечным городом России стал Улан-Удэ, столица Бурятии. Среднегодовые показатели солнечного света в этом городе составляют 2797 часов. На втором месте Хабаровск — там этот показатель составил 2449 часов.