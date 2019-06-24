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Назван самый агрессивный город России
25.06.2019 16:26 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Самым агрессивным городом России стал Ростов-на-Дону. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего в 25 городах опроса маркетингового агентства Zoom Market.
Вторую строчку в рейтинге заняла Москва, третье — Челябинск, пишет
В опросе приняли участие около трех тысяч человек. Их спрашивали, считают ли они себя агрессивными, как часто они проявляют агрессию и как часто агрессию проявляют в их отношении.
Ранее в июне стало известно, что самым солнечным городом России стал Улан-Удэ, столица Бурятии. Среднегодовые показатели солнечного света в этом городе составляют 2797 часов. На втором месте Хабаровск — там этот показатель составил 2449 часов.
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Самым агрессивным городом России стал Ростов-на-Дону. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего в 25 городах опроса маркетингового агентства Zoom Market.
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