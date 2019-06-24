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Церемония награждения

25.06.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Добрый день! Добрый день! Впервые в ходе II Европейских игр медалистов соревнований награждали не после их окончания, а на следующий день.

Яркая и красочная церемония вручения наград состоялась сегодня на главной фан-зоне у Дворца спорта и впервые за пределами спортивного объекта. Неслучайно, ее главными героями стали триумфаторы состязаний по легкой атлетике. Впервые на крупных мультиспортивных форумах они состоялись в новом формате – DNA.

Читать полностью: https://minsk2019.by/ru/news/1388 
Также направляем для использования видеоматериалы (видеоряд и синхроны): https://we.tl/t-tQoJY8KExW
Порядок синхронов: 

1. Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр по легкой атлетике (метание молота)

2. Вадим Девятовский, председатель ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»
 Дирекция II Европейских игр 2019 года

 
 
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