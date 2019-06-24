Церемония награждения

Добрый день! Добрый день! Впервые в ходе II Европейских игр медалистов соревнований награждали не после их окончания, а на следующий день.
Яркая и красочная церемония вручения наград состоялась сегодня на главной фан-зоне у Дворца спорта и впервые за пределами спортивного объекта. Неслучайно, ее главными героями стали триумфаторы состязаний по легкой атлетике. Впервые на крупных мультиспортивных форумах они состоялись в новом формате – DNA.
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Порядок синхронов:
1. Татьяна Холодович, чемпионка II Европейских игр по легкой атлетике (метание молота)
2. Вадим Девятовский, председатель ОО «Белорусская федерация легкой атлетики»
Дирекция II Европейских игр 2019 года