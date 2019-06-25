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В Калифорнии пожар из-за окурка уничтожил 26 машин - ущерб 2 миллиона долларов. Видео инцидента
Источник материала: Tut.by
В Калифорнии возле магазина подержанных авто вспыхнула сухая трава. Огонь быстро перекинулся на припаркованные машины. В результате сгорело 26 автомобилей, еще около 60 оказались повреждены пламенем. Сильный пожар попал на видео.
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Посмотрите, к чему может привести брошенный в сухую траву окурок.
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