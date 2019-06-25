Алесин: Новые правила призыва в армию могут обернуться катастрофой

Военный обозреватель прокомментировал «Белорусскому партизану» законопроект, спешно внесенный на рассмотрение Палаты представителей.





- Если так пойдут дела и дальше, то лет через пять мы не сможем комплектовать даже существующие части, не говоря о развертывании частей военного времени – частей сокращенного состава.





Некоторые положения законопроекта спорные. Но надо понять руководство Министерства обороны, которое выступает в роли пожарника – тушит огонь. Проблему надо было решать давно, как минимум, упущено лет 25. Я считаю, что предлагаемых мер недостаточно – не предусмотрены воспитательные меры.





К сожалению для военных, гражданская жизнь дает столько много бонусов, столько удовольствий, что скромные льготы, которые может предоставить молодежи Минобороны не перевешивают блага гражданской жизни. Отсюда – введение ограничительных мер, причем достаточно жестких.





Но закручивание гаек имеет обратную сторону медали: желание «откосить» от армии может приводить вплоть до членовредительства. А кроме того, люди, принимающие решение о призыве, слабы и подвержены коррупции.





Думаю, коренным образом проблему можно решить только при перестройке всей системы военно-патриотического воспитания, как раньше говорили. Общество расколото, мы не имеем единого представления о том, куда и зачем идем, кто наши потомки и каким должно быть наше будущее.









- Какие предлагаемые меры вам представляются чрезмерными?





- Прежде всего я имею ввиду запрет на службу в государственном аппарате для людей, которые не проходили службу в армии. Поскольку в государстве существует управленческая вертикаль, на местах – масса всяких администраций, то на должностях, связанных с принятием решений, не будет людей, которые не служили.





Эта мера достаточно жестко ограничивает возможности трудоустройства для большого количества людей.

Запрет на выезд за границу – тоже очень жесткая мера в отношении людей, которые не выполнили свой долг перед государством.





Ограничения сильно ударят по выпускникам вузов, которые хотели бы продолжить свое образование – в магистратуре, аспирантуре; выпускникам придется сделать перерыв на время службы…





- Право на одну отсрочку тоже вызывает серьезные проблемы?





- Несомненно. Перерыв в образовании во многих сферах является вредным: научно-технический прогресс развивается достаточно быстро, и знания очень быстро устаревают, то выпускники будут чувствовать себя обделенными по сравнению со сверстниками, у которых, например, плоскостопие.





Выход военное министерство уже искало – научно-технические роты. Поскольку ряд специальностей используются как в военном деле, так и в гражданской жизни, возможно использование специалистов в сходных областях, что позволит им не потерять квалификацию.





Некая развязка намечается, но, боюсь, не все получат такую возможность…





У Министерства обороны выбор очень небольшой: демографическая ситуация ухудшается, рождаемость сокращается; кроме того, общий уровень здоровья – как физического, так и психического – ухудшается.





У деревенских парней или молодых людей рабочих специальностей психика крепче, чем у парня, который всю жизнь провел за компьютером. Последние боятся мужских коллективов, отсюда – психозы, которые заканчиваются суицидами.





Надо учитывать, что многие парни воспитываются в неполных семьях, растут вместе с мамами – такие дети тоже не готовы к армейской службе. И все эти проблемы Министерство обороны решает теми инструментами, которые находятся в его распоряжении, министерство не может решать проблему в масштабах всего общества.





Естественно, что предлагаемых мер недостаточно – надо переделывать всю систему военно-патриотического воспитания. Вспомните американские фильмы: в США гордятся солдатами, особенно морскими пехотинцами. А у нас?..





- Поскольку в армию собираются забирать всех парней-мужчин, надо ожидать роста количества ЧП?





- Несомненно. Люди из-под палки будут всячески уклоняться от добросовестного несения воинской службы, будут отлынивать, не будут осваивать воинскую специальность. Таких солдат придется держать под круглосуточным контролем – тем самым армия наживает себе очень много проблем.





Одно дело, когда человек осознает, что делает, и совсем иное – делать что-то из-под палки. Только позже удастся взвесить все плюсы и минусы, а последствия могут оказаться непредсказуемыми.





В государстве не велась системная работа. Считается, что в армию идут лохи – те, кто не смог устроиться в гражданской жизни. Такое общественное мнение очень вредит имиджу армии.





В стране нет таких денег, способных заставить гражданского человека поменять комфорт на тревоги, риски, потенциальный риск здоровью и, возможно, смерть. Тогда армию придется ужать до тысячи-полторы, которых мы сможем содержать по мировым стандартам: они должны содержать себя, жену, детей, дать им образование.





Контрактную систему, которая многим представляется выходом, мы сделать не можем, еще и потому, что не можем размывать призывной ресурс. Если ежегодно не пополнять призывной ресурс людьми с воинскими специальностями, то в случае войны мы не сможем развернуть армию до потребностей военного времени, - поясняет военный эксперт.









сообщила в своем Фейсбуке депутат Анна Канопацкая. Однако, и по ее мнению, "проект очень сырой, с очень неоднозначными нормами, которые создают угрозу интеллектуальному потенциалу нашей страны и приведут как минимум к массовой эмиграции белорусской молодежи". Заметим, что законопроект депутаты Палаты представителей рассмотрят в первом чтении уже завтра, 26 июня, о чемв своем Фейсбуке депутатОднако, и по ее мнению, "проект очень сырой, с очень неоднозначными нормами, которые создают угрозу интеллектуальному потенциалу нашей страны и приведут как минимум к массовой эмиграции белорусской молодежи".



