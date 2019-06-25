В Пинске открылась мастерская по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов

Источник материала: Пинский Вестник

Открытие в Пинске мастерской по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов стало событием в культурной жизни не только города, но и всей страны.







Наши создатели балалаек, лютней, уже зарекомендовали себя признанными мастерами. Новый импульс к развитию это направление получило благодаря предложению Президента Беларуси Александра Лукашенко организовать производство и ремонт балалаек и домр в Пинске. В сентябре прошлого года на выставке отечественных новинок инструменты, изготовленные пинчанином Русланом Макаревичем, заинтересовали Александра Григорьевича, он дал поручение властям оказать всемерное содействие мастеру, создать условия для его продуктивной деятельности. Это заставило по-новому посмотреть на ситуацию, оценить перспективы.







В результате целенаправленной работы Министерства культуры, Брестского облисполкома и Пинского горисполкома такая мастерская создана, соответствующие площади предоставлены в лицее строителей. Как отметил на торжественной церемонии открытия начальник управления культуры облисполкома Сергей Панасюк, значительная часть музыкальных инструментов в учреждениях образования и культуры области нуждается в ремонте и обновлении, то же можно сказать и о других регионах, так что на пинских мастеров возложена большая задача. В свою очередь заместителем председателя горисполкома Геннадий Поликовский подчеркнул значимость происходящего в контексте проведения республиканской акции «Пинск - культурная столица Беларуси-2019». Безмерно рад случившемуся сам виновник события Руслан Макаревич. Почти тридцать лет он создает музыкальные инструменты, прошел путь от любителя до профессионала широкого профиля. Пинский «Страдивари» берется за сложные ремонты и реконструкции различных струнных народных инструментов, а также скрипок, виолончелей, контрабасов, гитар, мандолин. «Счастлив, что мое дело нужно Беларуси», - сказал на новоселье Руслан Олегович.







Мастерская практически полностью оснащена, осталось установить несколько станков, вытяжку. Здесь уже идет работа. Поступили заявки на приобретение и ремонт двух десятков инструментов. Причем портфель заказов пополняется со всех областей Беларуси.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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