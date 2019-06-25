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Александр Лукашенко поздравил батутиста Владислава Гончарова с завоеванием золотой медали II Европейских игр
26.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по прыжкам на батуте Владислава Гончарова с завоеванием золотой медали II Европейских игр. Об этом
«Ты в очередной раз убедительно подтвердил звание мирового лидера в прыжках на батуте. Ярко и безупречно исполнил в финале каждый элемент сложной программы», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Владиславу Гончарову не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать многочисленных белорусских болельщиков своими успехами.
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Александр Лукашенко поздравил батутиста Владислава Гончарова с завоеванием золотой медали II Европейских игр
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по прыжкам на батуте Владислава Гончарова с завоеванием золотой медали II...
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