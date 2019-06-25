Александр Лукашенко поздравил батутиста Владислава Гончарова с завоеванием золотой медали II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по прыжкам на батуте Владислава Гончарова с завоеванием золотой медали II Европейских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Ты в очередной раз убедительно подтвердил звание мирового лидера в прыжках на батуте. Ярко и безупречно исполнил в финале каждый элемент сложной программы», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Владиславу Гончарову не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать многочисленных белорусских болельщиков своими успехами.

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