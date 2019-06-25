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Автобусы на водородном топливе стали курсировать во Франции

26.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Первые электробусы, которые используют в качестве топлива водород, отправились на маршрут в северном городе Уден, департамента Па-де-Кале, сообщает ТАСС.

Шесть электробусов будут курсировать ежедневно по маршруту, протяженностью 13 километров. На крыше нового общественного транспорта установлен бак, который способен вместить до 30 кг водорода, а также там расположен топливный элемент, который отвечает за генерацию электричества из газа.

Заправка осуществляется на специальной станции, а на одном баке автобус может работать целый день. Кроме этого, водород производят прямо на «заправке» при помощи электролиза воды: ее разделяют на водород и кислород, а после сжатый газ закачивают в бак.

Новый проект призван снизить количество выбросов углекислого газа. По оценке экспертов, уровень уменьшения составит до 530 тонн в год. Помимо всего прочего, транспорт совершенно бесшумен и безопасен для экологии.

Всего в проект было вложено 13 миллионов евро, а на масштабную программу реорганизации общественного транспорта планируют потратить более 405 миллионов евро.

 
 
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Первые электробусы, которые используют в качестве топлива водород, отправились на маршрут в северном городе Уден, департамента Па-де-Кале, сообщает ТАСС. Шесть...
 
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