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Биткоин продолжил свой рост и пробил отметку в 12 тысяч долларов
26.06.2019 10:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Стоимость биткоина на последних торгах криптовалютных бирж превысила отметку 12 тыс. долларов и продолжает расти.
Согласно CoinMarketCap, который высчитывает средний курс более чем по 20 биржам, утром 26 июня биткоин торговался уже на отметке 12723 долларов. На одной из самых крупных по объему торгов бирже Binance биткоин подорожал и вовсе до 12864 долларов.
До этого подорожание валюты зафиксировали 22 июня. Днем курс биткоина пробил отметку в 11 тыс. долларов, хотя утром он торговался за 10 тыс. долларов.
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Стоимость биткоина на последних торгах криптовалютных бирж превысила отметку 12 тыс. долларов и продолжает расти.
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