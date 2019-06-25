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Погиб последний гитарист легендарных "Песняров"

26.06.2019 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Погиб последний гитарист легендарных "Песняров"

Белорусский музыкант Аркадий Ивановский, известный тем, что он был последним гитаристом мулявинских "Песняров", утонул при трагических обстоятельствах.

Трагедия произошла 24 июня, однако никаких подробностей пока не известно. Правоохранительные органы еще проводят проверку.

Согласно информации, размещенной на форумах, прощание с музыкантом состоится 26 июня в ритуальном зале на ул.Ольшевского, 12 в Минске с 14.00 до 15.00.

Аркадий Ивановский известен тем, что играл в ансамбле Владимира Мулявина "Песняры" до распада коллектива в 2003 году. С 2004 года преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний им. А.М. Широкова.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский музыкант Аркадий Ивановский, известный тем, что он был последним гитаристом мулявинских "Песняров", утонул при трагических обстоятельствах.
 
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