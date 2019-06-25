В Пинске объявлен очередной конкурс на лучшее оформление города

Источник материала: Пинский Вестник

Смотр-конкурс проводится по двум номинациям «Лучшая организация, индивидуальный предприниматель по благоустройству и озеленению» и «Лучшая придомовая территория». Подведение итогов смотра-конкурса будет проведено в сентябре месяце текущего года.

Приглашаем принять участие в смотрах-конкурсах граждан города, коллективы предприятий, организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей. С условиями смотра-конкурса можно ознакомиться здесь .

Заявки на участие в смотре-конкурсе можно подать в управление архитектуры и градостроительства Пинского горисполкома (справки по тел. 32-36-60) в срок до 1 августа 2019 г.