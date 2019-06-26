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Празднование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дня Независимости Республики Беларусь, районного праздника «Прыдзісненскія крыніцы» в г. п. Шарковщина

26.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Празднование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дня Независимости Республики Беларусь, районного праздника «Прыдзісненскія крыніцы» в г. п. Шарковщина

2 июля
Концерт «Давайте соберемся вместе» с участием Владимира и Анжелы Костюкевичей и эстрадной группы «Резонанс».
Шарковщинский РЦК, начало: 19.00, цена билета — 5 рублей.
3 июля
10.00—10.45 — велопробег по местам воинской славы в г. п. Шарковщина;
11.00—11.15 — митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков “Я краінай сваёй ганаруся” (площадь Ленина);
11.15 — праздничное шествие от площади Ленина в парк ОАО «Шарковщинский агротехсервис»;
12.00—14.00 — праздничное мероприятие, посвящённое 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь, районному празднику «Прыдзісненскія крыніцы» «Мой край родной, связан я с тобой» (парк ОАО «Шарковщинский агротехсервис»);
14.00—15.00 — концерт творческих коллективов из г. Полоцка;
15.00—16.00 — праздничная концертная программа творческих коллективов района.
В программе:
— награждение передовиков агропромышленного комплекса района;
— работа выставки мастеров районного Центра ремесел;
— спортивные развлечения;
— работа детской площадки;
— торговые ряды.

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